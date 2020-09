Det sidste søm i kisten

Skiftet fra Tottenham til Inter blev aldrig det eventyr, som Christian Eriksen havde håbet på.

Danskeren er bare ikke cheftræner Antonio Contes kop te, og nu tyder meget på, at han allerede er ved at være fortid i Milano, efter bare en halv sæson i Serie A.

Senest skriver Calciomercato, at den forventede ankomst af chilenske Arturo Vidal, der meldes på vej på en fri transfer fra FC Barcelona kan blive det sidste søm i Christian Eriksens Inter-kiste.

Det er den italienske fodboldjournalist Mario Sconcerti, der leverer den for Eriksen noget nedslående analyse.

- Inter vil sælge Eriksen, det er der intet nyt i. Efter min mening er det resultatet af klubbens prioriteter. Hvis eksempelvis Naianggolan kommer tilbage (belgieren har været udlejet til Cagliari, red), bliver han sammen med Vidal og Gagliardini en af tre, der slås om den samme plads. Eller fire, hvis du regner Eriksen med, siger Sconterti, som forventer, at Christian Eriksen ikke bliver den eneste, der skal gennem svingdøren på San Siro.

- Der er stadig fremskridt med Naianggolan og Eriksen, forklarer journalisten, som også forventer, at Inter skiller sig af med Matias Vecino, Marcelo Brozovic og enten Joao Mario eller Dalbert.

Og i den kvartet har Christian Eriksen umiddelbart det største potentiale som salgsobjekt.

Ifølge rygter i italienske medier vil Inter have 375 mio. kroner for danskeren, men spørgsmålet er, om der er nogen, der vil betale så meget for en spiller, som blot har spillet godt 1100 minutter fordelt på 26 kampe.

- Jeg tror, at Inter har besluttet sig for at sælge ham nu. Eriksen kan spille som den fjerde mand i angrebet, men det er ikke det, man ønsker. På et marked, hvor det er vanskeligt at sælge, er Eriksen lettere at afsætte end de andre på det internationale marked - men det kan blive på lån, da han har en høj løn.

Onsdag skrev The Guardian, at Chelsea blankt har afvist at hente danskeren, der er blevet tilbudt både som en del af prisen for N'golo Kanté, som Inter meget gerne vil have, og som en selvstændig handel.

Men Premier League ligner stadig den mest sandsynlige destination for den formsvage midtbanespiller.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er i hvert fald tre-fire PL-klubber interesserede i at hente danskeren. Hans tidligere klub, Tottenham, ligner dog ikke en sandsynlig bejler.

