Eriksens vendepunkt var målet mod AC Milan, og det forventes nu, at danskeren vil få mere og mere spilletid, spår fodboldkorrespondent

Lige før jul blev Christian Eriksen sat til salg af Inter-boss Giuseppe Marotta. Det lignede et fuldstændig mislykket ophold.

Men her godt to måneder senere er alt vendt på hovedet.

Senest spillede Eriksen en vigtig rolle i sejren over lokalrivalen AC Milan.

Cheftræner Antonio Conte er begyndt at se danskerens vej. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Chefkorrespondent på mediet Football Italia, Richard Hall, beskriver danskerens forvandling i 2021.

- Faktisk var det en overraskelse for mange, at han ikke skiftede væk i januar. Han spillede højst 63 minutter i 2020 (flest antal min. i én Serie A-kamp for Eriksen i efteråret, red.), men i januar ændrede noget sig.

- 20 minutter mod Sampdoria blev fulgt op med de første 90 minutter ugen efter mod Fiorentina.

- Så kom det specielle øjeblik, hvor han sendte AC Milan ud af Coppa Italia med et frispark i de sidste minutter af kampen, lige efter han var kommet ind. Siden da har han blomstret, og han byder på meget mere.

Se målet i billeder her

I de seneste kampe mod de tre storhold Juventus, Lazio og Milan er Eriksen startet på banen.

- Nu ser det også ud til, at han er glad, og det forventes, at han vil spille mere og mere, mener Richard Hall.

Christian Eriksen får mulighed for at bevise sig igen søndag, når Inter møder Genoa. Eriksen og holdkammeraterne fører Serie A med fire point ned til Milan.

