'Det utænkelige skete'

For et år siden åbnede Christian Eriksen sin Inter-tid med at brage et frispark på overliggeren i Milano-derbyet mod AC Milan.

I tirsdags fik han et lignende frispark - igen mod byrivalen.

Denne gang var sigtekornet indstillet perfekt, og danskeren blev den store mathvinder-helt.

Milano-avisen Gazzetta dello Sport har taget temperaturen på Eriksens situation efter den flotte scoring.

'Mange pladser på bænken og få muligheder for at være hovedperson i denne sæson havde fået Eriksen til at tænke på at skifte væk også for at være klar til EM for Danmark.'

'Derefter skete det utænkelige, det twist, der væltede fremtidige udsigter og scenarier. Målet mod Milan giver Inter en ny Eriksen, endelig afgørende og endelig smilende. Og mere overbevist om sig selv. Den mulighed, som Inter ventede på', beretter Gazettaen.

Eriksen stod for en fremragende frisparkskasse mod rivalen Milan. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Meget tyder da også på, at danskeren bliver i Milano.

Først og fremmest fordi cheftræner Antonio Conte flere gange har fortalt, at vinduet er lukket for dem.

- I en måned har jeg sagt det samme: Det her er Inters trup. Ingen vil komme, og ingen vil forlade (klubben, red.). Jeg bliver ved med at sige det, men ingen lader til at tro på mig, siger Conte efter kampen ifølge Football Italia.

Og så også fordi ingen er klar til at betale Eriksens årsløn på enorme 56 mio. kr.

