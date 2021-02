Det var ham igen

Efter den sjette sejr i syv ligakampe er Juventus stadig i spil til det tiende mesterskab på stribe i Italien.

Lørdag vandt Juventus således topkampen hjemme mod AS Roma med 2-0 og overhaler netop romerne i Serie A-tabellen.

Juventus har 42 point for 20 kampe på tredjepladsen, mens Roma følger efter med 40. Inter fører med 47 point for 21 kampe foran AC Milan med 46 point efter 20 kampe.

Ligatopscorer Cristiano Ronaldo indtog hovedrollen med målet til 1-0 og en aktie i 2-0-scoringen.

Juventus lagde offensivt ud, og det gav resultat allerede efter 12 minutter.

Álvaro Morata fandt Cristiano Ronaldo, der nærmest uden aftræk uden for feltet sparkede bolden ind med venstre ved fjerneste stolpe til 1-0, hans 16. sæsonmål i ligaen.

Portugiseren, der fredag blev 36 år, var i det hele taget meget veloplagt. Senere i halvlegen sparkede han på undersiden af overliggeren, og siden måtte målmand Pau Lopez redde et kompetent forsøg fra Ronaldo.

Juventus havde altså de største chancer, men afgav mere initiativ efter føringsmålet, og Roma kunne have udlignet, blandt andet på Bryan Cristantes helflugter, der strøg lige forbi.

Efter pausen var Juventus igen mest nærgående, og kampen blev reelt lukket 20 minutter før tid.

Den netop indskiftede svensker, Dejan Kulusevski, forsøgte at spille Ronaldo op til et nemt mål, og i sit forsøg på at afværge situationen scorede Romas Roger Ibanez i eget net.

Indskiftede Edin Dzeko havde chancen for at skabe ny spænding, men Roma-angriberens hovedstød i det 83. minut gik forbi.

Tidligere lørdag kollapsede Atalanta, der var uden skadede Joakim Mæhle, på hjemmebane mod Torino.

Atalanta var på vej mod en storsejr foran 3-0 efter 20 minutter, men Torino kom tilbage og fik 3-3 med hjem fra Bergamo.

Dermed ligger Atalanta på syvendepladsen med 37 point.

