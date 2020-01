Det var slet ikke planen

Christian Eriksen får roser med på vejen af Inter-træner Antonio Conte, efter at danskeren onsdag aften fik lyndebut for sin nye klub, som han skiftede til fra Tottenham tirsdag.

- Han er en tilpasningsdygtig og intelligent spiller, som altid befinder sig i de rigtige positioner.

- Naturligvis vil han løfte vores spil med hensyn til erfaring og kvalitet, siger Conte til Inters hjemmeside efter pokalkampen mod Fiorentina, hvor Eriksen blev skiftet ind efter 65 minutter.

Da var stillingen 1-1, men minuttet senere scorede danskerens nye holdkammerat Nicolo Barella til 2-1, som blev kampens resultat. Dermed er Inter i semifinalen.

Ifølge Conte var det dog ikke meningen, at Eriksen skulle i aktion så hurtigt efter sin ankomst til Serie A-klubben.

- Vi havde ikke i sinde at bruge Eriksen så tidligt, da han blot startede med at træne med os i går (tirsdag, red.), men Matías Vecino og Barella var de eneste tilgængelige midtbanespillere, sagde Conte ifølge AFP.

I verdensklasse

- Men Eriksen har karakter og løfter kvalitetsniveauet, tilføjede han.

Også holdkammeraten Barella, der scorede sejrsmålet kort efter Eriksens indskiftning, er glad for at have fået danskeren som holdkammerat.

- Han er i verdensklasse og vil hæve niveauet for hele holdet. Jeg håber, at han snart kan få San Siro (Inters hjemmebane, red.) til at eksplodere af glæde, sagde Nicolo Barella til Rai Sport efter kampen ifølge Football Italia.

Inter skal i semifinalen, der spilles over to kampe, møde Napoli. I den anden semifinale tørner Juventus og Milan sammen.

Eriksen kan få Serie A-debut søndag, når Inter på udebane møder Udinese.

Tirsdag klokken 14 blev det endeligt bekræftet, at den danske landsholdsstjerne er at finde i den italienske liga i de kommende år.

Eriksen har fået en kontrakt med Inter frem til sommeren 2024.

