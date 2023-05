- Det vil da være en no-brainer

Det kom ikke helt bag på ham, men han havde heller ikke forventet det.

For det var ikke mod hvem som helst eller på et ligegyldigt stadion, Oliver Abildgaard fik sin første startplads i Veronas opstilling.

Med 12 sejre ud af 14 mulige trådte et brandvarmt Napoli-mandskab ud på Stadio Diego Armando Maradona for at tage imod danskeren og resten af de beige-blusede i jagten på at buldre videre mod det mesterskab, de sikrede sig for få uger siden.

Slaget sluttede uden vinder, og det var mere end godkendt.

- Det var vildt. Jeg har savnet det. At være i ilden. Jeg vidste, at hvis jeg ramte niveau, så kunne jeg være med. Men én ting er at vide det. Noget andet er at gøre det, siger den danske midtbanespiller til Ekstra Bladet og sætter nu ord på tilværelsen i Italien.

- Det var en fed, fed kamp, og det blev ikke ringere af, at vi fik noget med fra et opgør mod et hold, der på det tidspunkt vel nok var et af Europas allerbedste mandskaber.

Oplevelsen blev startskuddet til en god formkurve for Abildgaard, hvis karriere har været lidt på afveje på grund russisk krigsførelse og et mislykket ophold i det skotske højland.

Opholdet i Celtic blev slet ikke som håbet for midtbanespilleren. Her er han i aktion i en Champions League-kamp mod RB Leipzig i oktober 2022. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Jagten på succes i Serie A

Det var sent på transfervinduets sidste dag i januar, at Oliver Abildgaard scorede sig en halvårlig lejekontrakt i Verona og dermed forlod Celtic hurtigere end forventet.

Italienerne bød sig til i 11. time, og selvom pilen på et tidspunkt pegede i retning af Aalborg og sin forhenværende arbejdsgiver fra AaB, står han tilbage som en fodboldspiller, der er glad for sit valg, og han ligner en fast mand på holdkortet, om end det tog lidt tid at komme dertil.

- Ser du dig selv fortsætte i Verona?

- Ja, det gør jeg da helt sikkert. Lige nu er der nogle ubekendte, der gør, at det ikke er i mine hænder selv, men det er den stærkeste liga, jeg har spillet i, og jeg er på et hold, hvor jeg trives. Så det vil da være en no-brainer ikke at tænke det med ind i mine overvejelser.

- Det var aldrig mit mål at komme hjem til Danmark, og det har det ikke været, siden jeg tog afsted til Rusland for tre år siden.

Verona, byen, som ligger i hjertet af regionen Veneto mellem Gardasøen på venstre side og Venedig i øst, er på mange måder skillelinjen, hvor Nord- og Syditalien mødes.

Olivenolien er erstattet af smør, og pastaen er lavet af polenta.

- Det er et dejligt sted, og min familie kan godt lide at komme på besøg. Så jeg klager ikke, fortæller midtbanespilleren.

Op til FIFA

Formelt set er Oliver Abildgaard ejet af russiske Rubin Kazan i lidt over et år endnu.

Siden sidste sommer har han og andre udenlandske spillere kunnet gøre brug af en særaftale, der går ud på, at han har fået suspenderet sin kontrakt af FIFA grundet Ruslands krigsførelse i Ukraine.

Hvis FIFA fortsat gør det muligt, at udenlandske spillere kan få suspenderet deres kontrakter fra sommeren 2023 og et år frem, kan der blive tale om en løsning, hvor Verona herefter kan hente Abildgaard permanent på en fri transfer.

Et scenario, der ikke er usandsynligt på grund af situationen i Rusland.

- Er du i dialog med Rubin Kazan?

- Siden jeg forlod klubben i sommer, er der blevet skiftet ud over det hele. Lige fra administration til træner, så jeg kender dem faktisk ikke deroppe.

- Den kommunikation, vi har haft, har mere været på et venskabeligt plan.

Oliver Abildgaard og Verona har tre kampe tilbage i Serie A til at samle nok med point sammen for at undgå nedrykning.

