Drama før Juventus-brag: Modstander må ikke

De lokale sundhedsmyndigheder nægter at lade Napoli rejse til Torino for søndagens storkamp mod Juventus på grund af coronasmitte.

Det skriver flere italienske medier herunder sportsavisen La Gazzetta dello Sport.

Juventus virker imidltertid ikke til at være med på at udsætte kampen, og de forsvarende Serie A-mestrer skriver lørdag aften, at der stiller op som planlagt til søndagens kamp, der sparkes i gang klokken 20:45

'Kunne FCK finde på at fyre Ståle?'

Dermed kan Juventus få tilkendt en 3-0 sjer, for i UEFA's reglement hedder det, at hvis en klub har 13 friske spillere - inklusiv mindst en målmand, så skal kampen spilles.

Napoli-spilerne Piotr Zielinski og Eljif Elmas, samt en person i klubbens stab, er også testet positivt for coronavirus.

Det skal være frygt for et masseudbrud i en nu Serie A-klub, efter at 22 personer i Genoa er testet positive. Genoas kamp mod Torino på lørdag er udsat til efter coronaudbruddet.

Napoli havde netop besøg af Genoa i sidste weekend.