Drømmejob med stjernerne: - Var som krigszone

Han har været i den kommercielle afdeling i fodboldklubber som Barcelona, Manchester United og Fulham, men siden marts 2019 har danske Casper Stylsvig været øverste kommercielle chef i den italienske storklub AC Milan.

Her han 80 mand under sig og samarbejder dagligt med Milans store legender - til at starte med var det brasilianske Leonardo og italienske Paolo Maldini.

- Det var som at gå ind i krigszone, for der var ikke noget samarbejde mellem den sportslige side og den kommercielle side, siger Stylsvig i podcasten Bech bag bolden.

Maldini ved præsentationen af Zlatan. Foto: Ritzau Scanpix

Paolo Maldini, som vi husker ham fra Milan. Foto: ALBERTO PELLASCHIAR/Ritzau Scanpix

Siden er Leonardo skiftet til Paris SG, men Maldini er stadig i klubben som teknisk direktør, og der er nu en bedre forståelse for det kommercielle.

- Jeg vil ikke skændes med Paolo Maldini. Vi har daglig kontakt, og han ved alt, hvad der foregår på den kommercielle side, og hvad vi beder spillerne om.

- Vi er ikke altid enige, men han er en kæmpe hjælp for mig, fordi nogen gange tænker han som en tidligere spiller, og så vil han ærligt give sit svar på, hvad der er godt og dårligt, siger Stylsvig i podcasten.

Paolo Maldini nåede 647 kampe for AC Milan fra 1984 til 2009, ligesom det blev til 126 landskampe for Italien.

AC Milan har syv vundet gange vundet Europas fineste klubturnering Champions League, tidligere kendt som mesterholdenes Europa Cup, og kun Real Madrid har vundet den flere gange.

Det sidste årti er Milan imidlertid gået helt i stå både sportsligt og kommercielt i forhold til spanierne, og mens Simon Kjær er med til at sikre succes på banen, så er Casper Stylsvig altså med til at sikre det uden for banen, hvor spillerne blandt andet bliver aktiveret på sociale medier til gavn for partnerne.

