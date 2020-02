Drømmescenario for Eriksen

MILANO (Ekstra Bladet): Christian Eriksen var gennem seks år en afgørende spiller, der var med til at løfte Tottenham ind i kredsen af guldbejlere i Premier League og gøre dem til et potentielt mesterhold.

Forløsningen kom bare aldrig. Et forrygende forår 2017 var tæt på at gøre drømmen til virkelighed, men for mange pointtab i efteråret betød, at nederlaget til West Ham med fire runder igen knuste muligheden for at indhente Antonio Contes Chelsea.

Det betyder, at Christian Eriksen skal tænke tilbage til perioden i Ajax for at huske følelsen af et mesterskab.

Conte igen

Paradoksalt nok er Antonio Conte atter involveret i, at den danske midtbanekreatør har mulighed for et mesterskab.

Det er nemlig Contes indflydelse, der har sendt Christian Eriksen til San Siro, hvor han søndag aften var med til at indhente Juventus i toppen af Serie A, hvor holdet fra Torino kun holder førstepladsen, fordi sæsonens første opgør mod Inter blev vundet.

Efter otte mesterskaber i træk virker Juve-maskinen overbelastet. Resultaterne står og falder med Cristiano Ronaldo, og sammenlignet med både Lazio og Inter i guldopløbet, så virker holdet slet ikke harmonisk.

Derfor er der gode udsigter for Christian Eriksens mesterskabsdrømme i Inter.

Her er fem nøgler, der kan afgøre opløbet til fordel for Antonio Contes tropper

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lautaro Martinez (tv.) har allerede i glimt vist god indbyrdes forståelse. Foto: Miguel Medina/ Ritzau Scanpix

Lækre Lautaro

Inter har lukket hullet til Juventus i toppen, selv om klubben de seneste to kampe har været uden sin absolut største profil, der har haft karantæne.

Argentinske Lautaro Martinez har den der umiskendelige argentinske næse for mål, som gør ham til en mestermager på samme måde, som Sergio Aguëro har været unik i Manchester City.

Grundet sin nationalitet bliver der også trukket paralleller til Hernan Crespo og Gabriel Batistuta i støvlelandet.

Lautaro Martinez ligner med sin speed og tekniske evner en helt afgørende spiller for Christian Eriksens muligheder for at slå sig ind på holdet.

I Eriksens debut i pokalen mod Fiorentina viste de to hurtigt god indbyrdes forståelse. Lautaro Martinez rygtes til Barcelona til sommer for omkring 600 mio. kr. Inden da kan han blive afgørende for Inters gulddrømme.

Lukaku har virkelig fundet melodien i Milano. Foto: Tizian Fabi

Lukaku er et bæst

Romelo Lukaku havde det svært i Manchester United, hvor han scorede hyppigt i sin første sæson, men slet ikke slog til mod de store hold. Det blev endnu værre i den anden sæson, hvor belgieren blev noget nær et symbol på problemerne på Old Trafford.

Skiftet til Inter har været inspireret. Romelu Lukaku trives i Antonio Contes system, hvor han får masser af støtte i de bedste perioder.

Han banker kasser ind i stride strømme og rundende søndag aften 17 liga-træffere, da han i overtiden lukkede opgøret mod AC Milan med målet til 4-2.

Eriksen var tæt på scoring på dødbold i weekenden. Foto: Marco Bertorello/ Ritzau Scanpix

Eriksens dødbolde er joker

Christian Eriksen kommer til Inter med nye muligheder til offensiven. Han beviste det med det projektil af et frispark, som han smadrede mod overliggeren mod AC Milan.

Antonio Conte har sans for detaljen, og han har netop bragt Christian Eriksen til Inter for danskerens blik for holdkammeraterne og hans evner på dødbolde.

Inter-tilhængerne elsker deres arbejdsomme midtbane med Matias Vecino, Marcelo Brozovic og Nicoló Barella, men det er en midtbane som mangler den pasningsfod, som Eriksen kommer med.

Antonio Conte får en stor opgave med at få Christian Eriksen til at finde en rolle i den formation, men som Eriksens første kampe har afsløret, så kniber det til tider med at give Romelu Lukaku den fornødne støtte, så der er bestemt en rolle, der venter på danskeren.

Padelli er bestemt ingen sikker skanse i buret for Inter. Foto: Daniele Moscolo/ Ritzau Scanpix

Knæk og bræk i buret

Inter tager ingen chancer i målet lige nu, og det var ved at koste i lokalbraget mod AC Milan. Erfarne Daniele Padelli var atter manden med handskerne, og det så tvivlsomt ud, hvordan han lod Ante Rebics afslutning ryge ind, og der var heller ikke nok konsekvens på Ibrahimovic til 2-0.

34-årige Padelli er på gæstevisit i buret, fordi det normale førstevalg, Samir Handanovic, døjer med en brækket finger.

Den slovenske keeper har været på bænken i de seneste kampe, og det er håbet, at han kan være klar til braget mod Lazio.

Det er bare en anden defensiv, når Handanovics sikre hænder venter bagved. Ikke siden 2-2 mod Parma i slutningen af oktober har Inter lukket to mål ind i ligaen.

Er gassen ved at gå af ballonen i Juventus? Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Belastede Juve

Otte mesterskaber i træk til Juventus gør Den gamle Dame til favorit i ethvert mesterskabskapløb.

Det virker bare dysfuktionelt i Juventus gennem længere tid. Cristiano Ronaldo scorer stadig sine mål, men fungerer ikke i kollektivet.

Paulo Dybala er stadig en lækker lille troldmand, men svingende og scorer for få mål. Gonzalo Higuaín virker mærket af alderen og kan heller ikke finde skarpheden.

Alderen er en faktor i Juve, hvor Mathijs de Ligt og Rodrigo Bentancur nærmest er de eneste blandt de normale startere, der ikke er omkring 30 år.

Det spiller ind, når Juventus skal til at håndtere det tætteste opløb i mange sæsoner samtidig med, at holdet skal forsøge at jagte det eftertragtede Champions League-trofæ.