Drop sæsonen: - Det her er pesten

Serie A er forlængst blevet suspenderet i forhold til den corona-virus, der har lukket hele Italien ned og har sendt de nordlige regioner ud ud i ganske forfærdelige scener med utroligt mange smittede, kritisk syge og dødsfald i hundredvis om dagen.

I netop det nordlige Italien er fodbold-klubben fra Brescia placeret, og klubbens præsident Massimo Cellino er slet ikke i tvivl om, at alle tanker om at genoptage turneringen, skal droppes her og nu.

- Man skal slet ikke tænke på, hvornår man skal starte igen - mere om man overlever. Alt bør flyttes til næste sæson. Det er tid til realisme, mine herrer - det her er pesten, siger Cellino til Corriere Dello Sport.

- Det bliver umulig at spille mere i denne sæson - tænkt hellere frem mod den næste. Jeg er forlængst holdt op med at tro på mirakler.

Snakken om, hvordan turneringen i Serie A skal afgøres, hvis ikke det er muligt at genoptage og færdigspiller sæsonen har i Italien - som i så mange andre lande - fyldt meget i sportsmedierne.

Massimo Cellino har ikke meget til overs for det.

- Alle der gerne vil have den forbandede (titel) - tag den. Det er lukket. Slut. Og det er ikke noget jeg bare siger, fordi Brescia ligger sidst i tabellen, lyder det.

- Vi er sidst, fordi vi fortjener det.



Flere end 53.000 smittede med corona-virussen er registreret i Italien, hvor døds-tallet har oversteget 4.800.