Dropper alle voldtægtsanklager

Alle anklager om, at fodboldstjernen Cristiano Ronaldo skulle have udført et seksuelt overgreb bliver nu droppet.

Sådan lyder det i et officielt dokument på Clark Countys statsanklagers Twitter-profil.

@LasVegasDA Declines to Prosecute 10-year-old Sexual Assault Allegation Against Cristiano Ronaldo. @ClarkCountyNV pic.twitter.com/XXdc8D9Plk — Clark County DA (@LasVegasDA) 22. juli 2019

'Baseret på en gennemgang af den kendte information, kan påstandene om seksuelt overgreb begået af Cristiano Ronaldo ikke bevises ud over en hver rimelig tvivl,' skriver statsanklageren således og fortsætter:

'Derfor vil der ikke komme nogen tiltaler.'

Det lød ellers tidligere, at overgrebet på en kvinde fandt sted i 2009 på et hotelværelse i Las Vegas.

Igennem hele processen har Ronaldo nægtet sig skyldig. Samtidig er han blevet støttet af sin klub, Juventus.

