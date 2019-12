Dropper Kjær - derfor er han ude

Simon Kjær har haft en problematisk start i Atalanta, hvor tilliden fra træneren ikke har været særlig stor de første tre måneder.

Onsdag var den danske landsholdsanfører således blevet hjemme i Italien, da holdkammeraterne triumferede mod Shakhtar Donetsk og gik videre i Champions League til forårets 1/8-finaler.

Simon Kjær var direkte fravalgt af cheftræner Gian Piero Gasperini.

- Jeg kan også forklare, at Simon Kjær ikke var skadet. Den eneste grund til, at han ikke var med, var min beslutning, siger Gian Piero Gasperini ifølge football-italia.

Atalanta spiller på en anderledes måde end de fleste. De spiller med et tremandsforsvar, der skubber meget op i et pres fremad banen. Og her har træneren tilsyneladende ikke været tilfreds med den danske landsholdsanfører.

- Simon er en fantastisk spiller, men har problemer med at tilpasse sig vores spillestil. Han har andre gode egenskaber. Jeg prøvede ham af, for jeg ville have ham til at spille i denne uge, men jeg var ikke overbevist, tilføjer Gian Piero Gasperini.

Simon Kjær har lige nu større succes på landsholdet end på klubholdet, hvor Atalanta-træneren ikke er meget for at bruge danskeren. Foto: Lars Poulsen.

En ny Skrtel-sag

På det efterfølgende pressemøde efter Champions League-triumfen ville journalisterne vide, om der er dukket en ny Martin Skrtel-sag op i Atalanta. Historien om Martin Skrtel er den, at han var i klubben blot én måned i sommer under opstarten, så løb han skrigende bort kort før transfervinduet smækkede i. Hans afgang gav plads til Simon Kjær.

Atalanta-træneren undveg en smule på spørgsmålet og sagde så:

- Jeg kan sige, Simon Kjær ikke er med her. Og det er udelukkende mit valg, siger Atalanata-træneren.

Set udefra virker det besynderligt, at Simon Kjær efter 500 kampe på topplan har svært ved at tilpasse sig spillestilen i en ny klub. Landsholdskaptajnen har efterhånden prøvet lidt af hvert efter ophold i klubber som Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Fenerbahce, Sevilla og aktuelt Atalanta.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Simon Kjærs presserådgiver, Lars Hendel. På nuværende tidspunkt er der ingen kommentarer fra Kjær-lejren.

