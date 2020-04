Dropper løn i resten af sæsonen

Den italienske fodboldklub Roma har fået en hjælpende hånd til at klare sig igennem de økonomiske problemer, coronapausen forårsager.

Klubbens spillere og trænere er således frivilligt gået med til ikke at få løn resten af sæsonen.

Det skriver Roma på sin hjemmeside.

Hvis sæsonen skulle blive genoptaget, vil spillerne og trænerstaben blive kompenseret, alt efter hvorvidt de opfylder visse uspecificerede mål, lyder det.

- Vi spillere er klar til at spille så hurtigt som muligt og give alt for at opnå vores mål, men vi ved også, at dette (at droppe løn, red.) ikke vil være nok til at klare de økonomiske konsekvenser af den nuværende situation, lyder det i et åbent brev fra Roma-truppen til administrerende direktør Guido Fienga.

- Vi tilbyder dette i håb om at kunne hjælpe til med at genstarte det projekt, vi i Roma deler.

Roma var sidst i aktion 1. marts. Kort efter blev Serie A og stort set alle andre fodboldturneringer verden over sat på pause grundet coronavirus.

- Vi taler altid om fællesskab i Roma, og ved frivilligt at droppe deres løn i resten af sæsonen har spillerne, træneren og hans stab bevist, at vi virkelig går igennem dette sammen, siger Guido Fienga på klubbens hjemmeside.

Roma ligger på femtepladsen i Serie A og mangler at spille 12 kampe.

Hovedstadsklubben er langt fra den eneste i den bedste italienske række, hvor spillerne hjælper til. I Juventus og Cagliari er spillerne gået ned i løn. Det samme er tilfælde med Andreas Cornelius og co. i Parma.

