Dropper USA-tur: Ronaldo frygter fængsel

Serie A-topholdet dropper vanlig USA-træningstur. De frygter, at Cristiano Ronaldo vil blive anholdt for voldtægtsanklager

Den italienske storklub Juventus har de seneste mange somre spillet med ved træningsturneringen International Champions Cup, hvor størstedelen af kampene afvikles i USA.

I år er klubbens kampe rykket til Asien, angiveligt af frygt for, at Cristiano Ronaldo vil blive tilbageholdt af de amerikanske myndigheder i forbindelse med de voldtægtsanklager, der har været i mod ham siden sidste sommer, det skriver New York Times.

I værste fald kan superstjernen se frem til en lang fængselsstraf. I USA ligger straffen typisk på mellem fem og ti år.

Juventus har en årelang aftale med firmaet Relevant Sports, der organiserer International Champions Cup. Ronaldos voldtægtssag skulle ifølge den amerikanske avis have haft afgørende indflydelse på kampplanlægningen af Juventus' kampe i træningsturneringen.

Nu skal Juventus med al sandsynlighed i stedet spille deres træningskampe i turneringen i Kina og Singapore. Torino-klubben får selskab af de engelske topklubber Manchester United og Tottenham.

Ronaldo nægter sig skyldig i alle anklager fra Kathryn Mayorga. Foto: Ritzau Scanpix.

Nægter sig skyldig

Ronaldo er anklaget for i juni 2009 at have voldtaget den på daværende tidspunkt 25-årige model Kathryn Mayorga på et hotel i Las Vegas og efterfølgende betale hende 375.000 dollars (2,5 mio. kr.) for at tie stille i sagen.

Anklagerne fra Mayorga lyder på, at Ronaldo inviterede hende op i en penthouse-suite efter et natklubsbesøg i Las Vegas. Her skulle han have tvunget hende til samleje, efter hun havde afvist ham.

Portugiseren nægter sig skyldig i sagen, og har kaldt det 'fake news' i en video på sociale medier. Ronaldos anklager har desuden truet med at sagsøge den tyske avis Der Spiegel , som var de første med sagen sidste sommer.

Amerikansk politi genåbnede sidste år sagen fra 2009, efter Kathryn Mayorga åbnede op om episoden til den tyske avis, som også offentliggjorde en række dokumenter i sagen. Ronaldo-lejren har stillet spørgsmålstegn ved autenciteten af flere af de fremlagte dokumenter, men benægter ikke at Ronaldo og Mayorga har haft samleje.

Juventus kampprogram for International Champions Cup bliver offentliggjort i næste uge.

