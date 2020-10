Milans ligatopscorer er fyldt med selvtillid, når han hjælper den italienske region Lombardiet med at få budskabet om masker og afstand ud

Er der en, som de fleste i det fodboldglade Italien lytter til, er det Zlatan Imbrahimovic.

Derfor er det naturligt at bruge øjeblikkets italienske ligatopscorer til at få budskaber om ansigtsmasker og social afstand ud til borgerne i den hårdt coronaplagede region Lombardiet i Norditalien.

På sin instagramprofil har den 39-årige svenske fodboldspiller offentliggjort en video, som er optaget på taget af regionens hovedkontor ved banegårdspladsen Centrale i Milano. Byen er hjemsted for både storklubberne Inter og Milan - begge klubber har haft Zlatan i spillertruppen.

Det har Milan endnu, og selv om den rutinerede målræv har været sygemeldt med netop corona, så topper Zlatan topscorerlisten med seks Serie A-mål. Han har kun spillet i tre af de fem spillerunder.

Og selvtilliden fejler ikke noget.

I videon siger han:

- Virussen udfordrede mig, og jeg vandt. Men du er ikke Zlatan, udfordr ikke virussen.

Zlatan Ibrahimovic opfordrer derefter til at folk bruger mundbind og husker at holde afstand.

Han spillede senest torsdag aften, da AC Milan vandt 3-0 over Sparta Prag. Han blev skiftet ud ved pausen efter at sparket et straffespark på overliggeren.

Han havde dog spillet Brahim Diaz fik til det indledende mål midtvejs i første halvleg.

Highlights: Knivskarpe Milan knuste Sparta Prag trods Zlatan-misser

Brænder løs fra 11-meter pletten

Svenskeren er ikke mere så sikker fra 11-meter-pletten. Han har i denne sæson brændt tre straffespark - mod Cagliari, Inter og Sparta. Det gør ham til den spiller i de fem store europæiske ligaer, der har brændt flere gange siden august. Retfærdigvis skal det med, at han ved sine to Serie A-afbrændere sendte riposten i mål.

Da Zlatan i slutningen af september blev konstateret smittet med corona, skrev den engelske fodboldkommentator Gary Lineker.

- Mine tanker er med virusset på dette kritiske tidspunkt.

Zlatan Imbrahimovic gjorde comeback 17. oktober mod Inter og scorede to gange.

