Dumsmart Balotelli i store corona-problemer

- De var nødt til vente, indtil Juventus var tilbage i toppen af ligaen, før de stoppede den.

Sådan udtalte en grinende Mario Balotelli i en video på Instagram som kommentar til, at det italienske fodboldforbund har valgt at udsætte alle kampe i Serie A til starten af april på grund af frygt for coronavirus - en beslutning, der blev truffet i mandags..

Selv om bemærkningen faldt med et glimt i øjet, er der alligevel mange, der er blevet fortørnet over, at Mario Balotelli joker med et så alvorligt emne og i øvrigt kommer med slemme antydninger om Juventus, og angriberens arbejdsgiver er da også alt andet end tilfreds.

- Mario Balotelli kom med udtalelser via Instagram, der antyder, at Juventus favoriseres i kampen om det italienske mesterskab.

- Brescia understreger, at disse beskyldninger er strengt personlige, og at de på ingen måde kan tilskrives klubben, skriver Brescia på klubbens hjemmeside.

Kontroversielle Mario Balotelli er i gang med sin anden sæson for Brescia, der indtager sidstepladsen i Serie A og ligner en stensikker nedrykker.

Balotelli har scoret fem mål og er dermed klubbens ligatopscorer.

LIVE

Se også: Trods FCK-nederlag: Danmark tæt på magisk plads

Se også: USA's fodboldpræsident trækker sig før retssag