Dybala-perle sætter Juventus i gang mod Lecce

Juventus var på ingen måde sprudlende eller overlegne fra start, men dog alligevel i teten kampen igennem, da nedrykningskandidaterne Lecce blev slået med 4-0 i Torino.

Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain og Matthijs de Ligt stod for målene i anden halvleg, hvor især Dybalas var en lektion i forrygende sparketeknik.

Sejren sender Juventus yderligere i front i Serie A. De forsvarende mestre har nu syv point ned til Lazio på andenpladsen, som dog har spillet en kamp færre.

Lecce er fortsat under nedrykningsstregen, men er a point med Genoa, som ligger lige over.

Det var faktisk et under, at Lecce kunne gå til pausen med 0-0, da holdet gjorde det svært for sig selv.

Efter godt en halv time stod Fabio Lucioni og jokkede i bolden som bageste mand. Rodrigo Bentancur prikkede den fra ham og blev nedlagt af Lucioni, som fik rødt kort.

Juventus øgede presset på Lecce, og inden for de sidste fem minutter af første halvleg misbrugte favoritterne to gigantiske chancer.

Først fik Ronaldo helt frit hovedstød fra kanten af det lille felt, men headede sjældent dårligt og sendte bolden over.

Kort efter stod han for tværafleveringen i feltet, som Federico Bernardeschi på utrolig vis fik skrabet over mål fra to meters afstand.

Lecce løb tør for held efter pausen, hvor Juventus' stjerner sørgede for de tre forventede point til topholdet.

Efter 53 minutter lagde Ronaldo bolden tilbage til angrebsmakker Dybala, som lidt uden for feltet på smukkeste vis krøllede bolden helt op i målhjørnet.

Små ti minutter senere blev Ronaldo nedlagt i feltet, og fra straffesparkspletten bankede han selv bolden ind midt i målet.

Han misbrugte endnu en stor hovedstødschance, men han havde til gengæld endnu en assist i ærmet, da Lecce faldt lidt sammen i de sidste ti minutter.

I en kontra fandt portugiseren fikst indskiftede Higuain med en hælaflevering, og argentineren hamrede bolden op i nettaget.

Stopperen Matthijs de Ligt fik lov at runde af med en hovedstødsscoring tæt under mål.