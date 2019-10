Efter bryst-hetz: Nu taler hun

Det var en simpel misforståelse.

Sådan forklarer den italienske sportsvært Diletta Leotta den meget omtalte hændelse forrige weekend, da en gruppe af hjemmeholdets fans under en Serie A-kamp mellem Napoli og Brescia igen og igen råbte fra tribunen, at den 28-årige skønhed skulle vise sine bryster.

Se episoden, hvor Napolis tilhængere råber 'fuori le tette', hvilket betyder 'vis dine bryster', meget direkte oversat.

Som det ses, tog Diletta Leotta episoden med et smil, og det gør hun stadigvæk set i bakspejlet.

- Det var en misforståelse. Napoli-fansene støttede mig gennem hele kampen, så prøvede de at køre den længere ud, efter Napoli havde vundet kampen, men det var bare en joke. Min reaktion på det hele var en del af øjeblikkets ironi, siger Diletta Leotta til britiske The Sun, der har fanget hende til et større interview.

Diletta Leotta er et af de mest velkendte ansigter i italiensk sportspresse og har flere end fire millioner følgere på sin Instagram.

Så sportsværten, der arbejder for den italienske streamingtjeneste DAZN, er vant til en masse opmærksomhed, men hun havde trods alt ikke forestillet sig, at historien skulle fylde så meget i det internationale medielandskab, som det har været tilfældet.

- Nogle gange føles det som om, at alt, hvad jeg gør, går viralt. Hvis jeg træner i fitnesscentret eller danser på et diskotek... Så jeg var ikke fuldstændig overrasket, men jeg havde ikke troet, historien ville krydse så mange grænser.

Diletta Leotta har, siden hun var en lille pige, drømt om at arbejde som sportsjournalist. Den drøm gik i opfyldelse i 2010, og hun har siden arbejdet på bl.a. Antenna Sicillia og Sky Sports Italia.

Diletta Leotta har også et radioshow ud over sit tv-job på DAZN. Hun er vant til at kæmpe mod fordommene omkring kønne, kvindelige tv-værter, men hun lægger alligevel ikke skjul på, at hendes gode udseende næppe skader hendes image.

- Hvad du ser, er ofte forskelligt fra dag-til-dag-jobbeskrivelsen. Mange af mine kollegaer er udelukkende interesseret i deres arbejde, og hvad der sker på banen. Men altså, Italien er et glamourøst land. Det er godt at have flere strenge at spille på.

- Hvis du kun er interesseret i fodbold, så lyt til mine ord. Ellers kan du bare kigge på mig... Ej, det er for sjov, men metaforen er stadig ret præcis, siger tv-værten.

Tilbage i 2016 blev Diletta Leotta offer for et hackerangreb på sin iCloud, der gjorde, at nøgenbilleder af hende florerede på nettet.

- Min telefon ville ikke stoppe med at ringe, beskeder, WhatsApp… I starten græd jeg ikke, jeg fandt en styrke, jeg slet ikke vidste, jeg havde. Men efter tre dage, ja, så bukkede jeg under, sagde hun dengang ifølge Daily Mirror.

Da lækket fandt sted, fik hun øjeblikkeligt opbakning fra bl.a. fodboldspilleren Mario Balotelli, der skrev en hjertefølt forsvarstale på Twitter.

- Jeg satte virkelig stor pris på Mario Balotellis gestus og støtte. Jeg følte, at jeg ikke stod alene, og jeg fandt da også ud af, at problemet generelt er langt større, end hvad jeg troede, siger Diletta Leotta til The Sun og fortsætter.

- Jeg lagde sag an. Ikke kun for at beskytte mit privatliv, men også for at slå tilbage for mange andre kvinder, der har været udsat for noget lignende.

