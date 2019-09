Efter drømmemål: Dansker lønkonge i Italien

Lasse Schöne er blevet lønkonge i Italien.

Den 33-årige landsholdsspiller skiftede i sommer Ajax ud med Genoa, og den italienske klub har gjort danskeren til klubbens bedste betalte spiller.

Schöne havde i sidste sæson stor succes i Ajax og slog sit navn fast på den internationale stjernehimmel, da han med en fremragende frisparksscoring huggede det sidste søm i Real Madrids Champions League-kiste.

Målet var blandt de bedste i sidste sæsons Champions League, og det har næppe skadet ham i forhandlingerne med den italienske klub...

Genoa købte den den rutinerede midtbanespiller i Ajax og var så opsatte på at få ham, at de ifølge den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport har placeret ham allerøverst i lønhierakiet.

La Gazzetta dello Sport offentliggjorde tidligere på ugen Serie A-spillernes lønninger. Der skal gøres opmærksom på, at der er tale om sportavisens bud, og det ikke nødvendigvis er den fulde sandhed.

Lasse Schöne nærmer sig de 50 landskampe. Han spillede i Georgien sin 47. kamp i rødt og hvidt. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Lasse Schöne tjener kassen i Italien. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Schöne jubler efter målet mod Juventus. Foto: ALBERTO LINGRIA/Ritzau Scanpix

Ifølge La Gazzetta dello Sport tjener Lasse Schöne 1,5 mio. euro om året (ca. 11,2 mio.) efter skat og er en af blot seks spillere i Genoa med en netto-årsløn på mindst en mio. euro.

Schöne, der har kontrakt frem til sommeren 2021, tjener godt to mio. kr. mere om året end nummer to på Genoas lønliste, og han er langt foran klubbens øvrige danskere.

Ifølge La Gazzetta dello Sport er Lukas Leragers nettoårsløn lige over fem mio. kr., mens nyindkøbet fra FC København, Peter Ankersen, ligger relativt langt nede på listen med ca. 3,75 mio. kr.

FC Nordsjællands tidligere topscorer Andreas Skov Olsen har med skiftet fra Farum-klubben til Bologna oplevet en kæmpe lønmæssig fremgang.

Han skulle ifølge den italienske sportsavis tjene lige knap seks mio. kr. om året efter skat i sin nye klub og ligger dermed i midten af Bolognas lønhieraki.

Noget overraskende skulle landsholdsbacken Jens Stryger Larsen ifølge La Gazzetta dello Sport være den dansker, der tjener mindst om året.

Han får ifølge avisen tre mio. kr. udbetalt om året i Udinese.

Det tjener danskerne i Serie A Lasse Schöne (Genoa) 11,2 mio. kr. Riza Durmisi (Lazio) 7,5 mio. kr. Andreas Skov Olsen (Bologna) 6 mio. kr. Andres Cornelius (Parma) 6 mio. kr. Lukas Lerager (Genoa) 5,2 mio. kr. Peter Ankersen (Genoa) 3,7 mio. kr. Jacob Rasmussen (Fiorentina) 3,7 mio. kr. Jens Stryger Larsen (Udinese) 3 mio. kr. Alle tal er hentet fra La Gazzetta dello Sport. Der er tale om årsløn efter skat.

Med til historien om de italienske lønninger hører, at der er kommet en ny skattelov i Italien, der gør væsentlig mere attraktivt at rejse til Serie A.

Hvis man kommer fra et andet land og minimum skriver en kontrakt på to år, vil man kun skulle betale skat af halvdelen af sin løn.

Det vil reelt betyde, at man slipper med en trækprocent på omkring 21,5, og heri har man en del af forklaringen på, at Serie A igen er begyndt at kunne konkurrere om topspillerne.

Lasse Schöne er den Serie A-dansker med den bedste årsløn, men han er meget langt fra de bedste betalte spillere i ligaen.

Ikke overraskende topper Cristiano Ronaldo med astronomiske 31 mio. euro om året (231 mio.).

Det er mere, end hvad klubber som Udinese, Brescia og Verona har af udgifter til hele deres spillertrup. Fra Ronaldo er der langt ned til nummer to på lønningslisten.

Den placering har Lasse Schönes tidligere holdkammerat Mathijs De Ligt. Han får knap 60 mio. kr. om året og kan potentielt score det halve i individuelle bonusser.

I alt har Juventus et lønbudget på 294 mio. euro (ca. 2,2 mia. kr.), og de italienske mestre er dermed langt foran klubber som Inter og Milan, der har udgifter for langt under det halve.

