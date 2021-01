Efter frisparksperle: Eriksen kan få sjælden start

Christian Eriksen sendte tirsdag aften med en fabelagtig frisparksscoring Inter videre i pokalturneringen, men træner Antonio Conte vil se mere end flotte frispark fra fynboen.

Det sagde han med et smil på fredagens pressekonference forud for Serie A-opgøret mod Benevento.

- I rugby er der spillere, som kun kommer på banen fra bænken for at tage dødbolde. Sådan er det ikke i fodbold.

- Vi håber, at Christian kan hjælpe os i andre situationer. En spiller kan ikke kun være på banen for at sparke frispark, lød det fra Conte, der dog glædede sig over, at hans hold endelig har fået en mand, der er i stand til at veksle frispark uden for straffesparksfeltet til mål.

Det har manglet de seneste sæsoner i Milano-klubben, men mod AC Milan viste Eriksen, hvordan det skal gøres.

- Inter har ikke haft en frisparksspecialist de seneste år, så han er uden tvivl et ekstra våben for os, sagde Conte, der meget vel kan tænkes at give Eriksen en sjældent Serie A-start lørdag aften.

Benevento er en modstander, der ikke bør volde Inter de helt store problemer, og derfor overvejer Inter-træneren ifølge Corriere dello Sport at spille med den danske landsholdsstjerne fra start.

Marcelo Brozovic kunne godt bruge et hvil, og det kan åbne op for Eriksen i den 'Pirlo-rolle', som han også spillede i pokalkampen mod Fiorentina tidligere på måneden.

Inter går ind til anden halvdel af sæsonen på andenpladsen i Serie A.

De er to point efter lokalrivalen AC Milan og har henholdsvis fire og fem point ned til AS Roma og Juventus på tredje- og fjerdepladsen.

