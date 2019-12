Efter kun et halvt år: Klar til at skodde Kjær

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool lige her.

Simon Kjær har tidligere tørnet ud for både Palermo og AS Roma med fin succes, men i tredje forsøg fandt danskeren ikke fodboldlykken i Italien.

Landsholdets anfører blev i sommer udlejet fra Sevilla FC til Atalanta, men det er kun blevet til begrænset spilletid, og nu melder Tuttomercatoweb, at Champions League-klubben vil ophæve Simon Kjærs lejeaftale i januar - et halvt år før udløbsdatoen.

I løbet af den seneste måned har Simon Kjær blot fået spilletid i en enkelt kamp for Atalanta, der ellers har et travlt program. I sidste uge fastslog klubbens cheftræner Gian Piero Gasperini, efter at have vraget danskeren til Champions League-kampen mod Shakhtar Donetsk, at Kjær ikke passer ind i spillestilen.

- Jeg kan fortælle, at Simon Kjær ikke er skadet. Det er min beslutning, at han ikke er med i dag (i går, red.). Han er en fantastisk spiller, men han slider med at tilpasse sig vores spillestil. Han har andre karakteristika, og jeg har prøvet ham af, men han har ikke overbevist mig, lød det fra Atalanta-træneren.

Atlanta-træner Gian Piero Gasperini har ikke haft den store fidus til Simon Kjær i efteråret. Foto: Sergei Supinsky / Ritzau Scanpix.

At Simon Kjær får revet lejeaftalen med Atalanta over, så kan han starte på en frisk i januar, vil helt sikkert også være i spillerens interesse. Til sommer skal forsvarsspilleren stå skarpt, når Danmark spiller EM på hjemmebane, og derfor vil seks måneder uden spilletid mildt sagt være dårlig timing.

Simon Kjær nåede ikke at tørne ud for Sevilla FC i denne sæson, inden han blev udlejet til Atalanta, og dermed kan han uden problemer finde en ny klub i januars transfervindue uden at være spærret.

Ifølge tyrkiske medier har Simon Kjærs tidligere klub Fenerbahce allerede meldt deres interesse.

