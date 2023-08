Efter pension: Det skal Buffon nu

Den italienske målmands-legende stoppede for nylig sin aktive fodboldkarriere i en alder af 45 år, og allerede nu står det klart, at han skal genoptage arbejdslivet i fodboldens verden

Gianluigi Buffon er ikke færdig med fodbolden.

For selvom den 45-årige Juventus-legende har smidt målmandshandskerne på hylden, kommer han ikke til at forlade sporten, han elsker.

Efter landsmanden Gianluca Viallis alt for tidlige bortgang til kræftsygdommen som blot 58-årig har der siden slutningen af 2022 været en åben plads i staben som delegationschef for det italienske landshold i folden hos Roberto Mancini.

Gianluigi Buffon er den spiller, der har spillet flest landskampe for det italienske landshold. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Og hvis der er en ting, Gianluigi Buffons hjerte bløder for, så er det farvekombinationen af grøn, hvid og rød - farverne i det italienske flag - og den blå italienske landsholdstrøje. Derfor stod 'Gigi' Buffon klar til at springe til som ny delegationschef, så snart det blev klart, at hans fremtidige karriere ikke skulle fortsætte på banen.

Ønsker at drømme

På sin Instagram-profil bekræfter Buffon skiftet til den administrative delegationsrolle.

'Jeg går tilbage til landsholdet, fordi det barn, der for første gang gik gennem Covercianos (landsholdets træningsanlæg, red.) porte for 30 år siden, stadig ønsker at drømme og udleve drømmene med de italienske fans.'

Ansættelsen af Gianluigi Buffon bliver også mødt med stor glæde fra det italienske fodboldforbund, FIGC, hvor præsident Gabriele Gravina ser det, som om Buffon kommer hjem, hvor han hører til.

'Det er en stor dag for det italienske landshold', udtaler Gabriele Gravina i FIGC's pressemeddelse

Skuffende efterår

'Da Gigi kommer hjem. Buffon er et ikon for vores fodbold og en speciel person.'

Buffon tilslutter sig Roberto Mancinis europamesterskabsvindende stab, der netop kommer på bagkant af et skuffende efterår, hvor Mancinis tropper fulgte VM i Qatar hjemme fra støvlelandet. 'Azurro' (De blå, red.) blev sensationelt slået ud af Nordmakedonien med et 0-1-nederlag på hjemmebane til stor skuffelse for den stolte fodboldnation.