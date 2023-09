Efter stor fan-kritik: Storklub dropper trøje

Rivalseringer betyder alt for fodboldfans.

Det fik AC Milan at mærke, da klubben annoncerede en træningstrøje med sorte og blå striber.

De samme farver, som ærkerivalerne Inter iklæder sig.

Og efter stor kritik fra fangruppen Curva Sud har AC Milan altså fjernet trøjen fra salg og produktion.

Det skriver fanmediet Sempre Milan.

Nok er nok!

Fangruppen var nemlig rasende over, at AC Milan prioriterede marketingsstrategier over klubfølelsen.

Det meldte de ud for at få AC Milan og trøjeproducenten Puma til at fjerne trøjen fra klubbens hjemmeside.

'Nok er nok! Det har længe været klart, at marketingstrategier ofte er i konflikt med klubbens traditioner og historie, som eksempelvis de officielle farver på spillertrøjerne. Men vi mener, der er en grænse for alting!'

'At producere en træningstrøje med en reference til nogle lorte-klubfarver er noget, der er respektløst og noget, vi ikke kan tolerere,' lyder det blandt andet i et Instagram-opslag fra fangruppen.

Og nu har AC Milan altså lyttet. Klubben har ikke officielt meldt ud, at man ikke længere kan købe trøjerne, men har i stilhed fjernet dem fra sin hjemmeside.

Man kan dog stadig købe trøjen på Pumas hjemmeside.

