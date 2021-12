Egne fans vil have ham ud

En jubelscene har tændt ild mellem Lazios ultras og stopperen Francesco Acerbi.

17. december kom Acerbi på måltavlen hjemme mod Genoa, og det fejrede italieneren ved at gestikulere ud til egne fans, at de skulle knytte sylten.

Acerbis 'jubelscene' kom som følge af den store kritik, som han har mødt på det seneste. Den 33-årige forsvarsspiller er nemlig blevet kritiseret for ikke at passe i cheftræner Maurizio Sarris bagerste kæde og i de taktiske overvejelser.

Derfor fik hjemmeholdets fans en stikpille fra hovedpersonen selv, hvilket nu har fået Lazios mest inkarnerede fans i det røde felt.

- Acerbi er en mand uden ære, forlad Rom straks, skriver Lazios ultras i en erklæring.

- Ingen tilgivelse til dem, der forråder! Det er ikke kun vores slogan, men meget mere. Det betyder, at fansene er mere værd end spillerne. At vores flag er helligt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Stopperen - der ses forrest i billedet - har spillet 161 kampe for Lazio, hvor det er blevet til ni mål. Foto: Alberto Lingria/Reuters/Ritzau Scanpix

Acerbi har senere undskyldt for sin 'jubelscene', men den virker ikke til at være godtaget. Derudover er fansene rasende over, at forsvarsspilleren efter den seneste udekamp mod Venezia ikke benyttede lejligheden til at give en undskyldning til de medrejsende fans.

- I stedet gik han (Acerbi, red.) som en kanin, mens de andre spillere jublede med os. Han gik. Han trak sig tilbage, mens en oprigtig undskyldning ville have været tilstrækkelig.

- At Acerbi er en vigitig spiller for Lazios trup, betyder intet for os. Det, der betyder noget for os, er sved og respekt. Derfor er Francesco Acerbi fra i dag ikke længere velkommen her i Rom.

Sidst i meddelelsen skriver Lazios ultras, at han vil blive buhet af, så længe han er i klubben.

--------- SPLIT ELEMENT ---------