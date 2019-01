Eks-kæreste går amok i kæmpe angreb på Ronaldo: Psykopat!

- Ingen har en anelse om, hvordan han i virkeligheden er. Hvis de vidste det, ville de have været forfærdede, lyder det i et overordentlig voldsomt angreb fra Cristiano Ronaldos ekskæreste Jasmine Lennard

Et sandt tordenvejr brager løs over fodboldstjernen Cristiano Ronaldo med Kathryn Mayorgas anklager om seksuelle overgreb i Las Vegas for snart ti år siden.

Et andet synes at være på vej mod den femdobbelte Ballon d’Or-vinder.

For Mayorga ser ud til at få hjælp fra en af Ronaldos tidligere veninder. Og når du har læst nedenstående, vil du vide, hvorfor vi kalder hende tidligere.

Den bro synes at være brændt for Jasmine Lennard, der datede Ronaldo for ti år siden, da han spillede i Manchester United.

I en stribe tweets opfordrer hun først Mayorga og dennes juridiske team til at tage kontakt, fordi hun mener, hendes historie og oplevelser med Ronaldo vil styrke Mayorgas sag.

Siden begynder hun så at fortælle om oplevelserne med manden, der ifølge hendes kaskader af anklager ikke er så perfekt, som han ellers har forsøgt at overbevise sin omverden om de sidste 10-15 år.

Nærmere tværtimod.

'Jeg er pisseligeglad'

Når bølgerne går højest, bliver portugiseren kaldt løgner og psykopat.

- Efter megen omtanke rækker jeg nu ud til Kathryn Mayorga og hendes team for at tilbyde min assistance i hendes voldtægtsanklage mod @Cristiano. Jeg har informationer, som, jeg tror, vil være gavnlige for jeres sag, skriver hun indledningsvis på sin profil, der hedder Queen of the damned.

Jasmine Lennard på den røde løber i London for tre år siden. Foto: Can Nguyen/REX/Shutterstock

Lennard, der siden deres forhold er blevet en kendis i England for sit modelarbejde og deltagelse i blandt andet tv-programmet Celebrity Big Brother UK, tilføjer, at der ikke er noget værre end ’bøller’ – folk, der udnytter deres position og magt – og udnytter mennesker, der ikke selv har mulighederne for at forsvare sig.

- Ordet ’nej’ betyder nej. Ordet ’stop’ betyder stop! Fortsætter du en seksuel akt, mens en kvinde skriger, at du skal stoppe, er du en voldtægtsforbryder og et uhyre, og jeg er pisseligeglad med, hvor godt du kan sparke til en bold eller synge en sang, tordner hun.

- Han tror, at han kan slippe afsted med det. Ikke mere. Jeg havde et forhold til ham for ti år siden. Vi har været i kontakt på dagligt plan det sidste halvandet års tid, og jeg har beskeder og optagelser, der vil være uvurderlige for Kathryn og hendes team i deres forsøg på at tegne et billede af hans sande identitet og karakter.

Cristiano Ronaldo kiler sig sandsynligvis ind på top10-listen over historiens største og mest betydningsfulde spillere i verden hos mange fodboldfans, men han risikerer også at blive husket som det største røvhul af alle. Foto: Alessandro della Valle/Keystone via AP

- Jeg nægter at lade som ingenting længere. Det er forkert, og det får mig til at føle mig medskyldig. Det kan jeg ikke. Jeg vil hjælpe Kathryn. Jeg vil hjælpe dig, skriver hun direkte henvendt til Mayorga.

'Han ville få mig kidnappet'

- Alle hans løgne om hans børn og deres mødre. Han er en bølle, og han er en løgner. Hele hans liv er en løgn. Fucking psykopat, kommer det brasende ud af hende, mens man forestiller sig en telefon eller et keyboard brænde sammen under hendes raseri.

- Han fortalte mig, at hvis jeg datede andre, eller hvis jeg forlod huset, så ville han få mig kidnappet og skåret min krop op og smidt i en pose og smidt i en flod. Ja, jeg har bevis på det hele, siger jeg. Han er en psykopat, gentager hun.

- Nej, jeg er ikke bange for ham, og ja, jeg har gemt alle hans beskidte hemmeligheder i ti år, for der er så mange. Det her var et skridt for langt. Jeg kan ikke og vil ikke gå ud og forsvare ham mod disse beskyldninger, når jeg ved, han er skyldig, skriver hun.

Du kan læse hele baduljen her. Det har Ronaldo og hans advokater nok allerede gjort. Hvordan de har reageret på det, er straks en anden sag.

Fortsættelse følger uden tvivl…

Se også: Snød for 110 millioner: Nu skal Ronaldo møde i retten