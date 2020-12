Eks-stjerner i chok: - Jeg havde nægtet

Du har set det flere gange i denne sæson: Christian Eriksen venter og venter ude på bænken, og i sidste øjeblik sender Antonio Conte danskeren på banen.

De fleste fodboldspillere kan skrive under på, at det er tæt på umuligt at sætte sit præg på kampen med så kort tid til rådighed ...

Og situationen er totalt uholdbar, mener flere flere eks-stjerner, der ikke havde fundet sig i at få den slags behandling, som Eriksen står model til.

Seneste eksempel var i Champions League-fadæsen mod Shakhtar Donetsk, hvor storholdet røg helt ud af europæisk fodbold.

- Eriksen var god og professionel. Hvis du havde forsøgt at sætte mig ind i det 91. minut, så havde jeg ikke gjort det, siger den tidligere Inter-målsluger Christian Vieri, der dog ikke husker helt skarpt, eftersom danskeren kom ind med fem minutter tilbage af den ordinære spilletid.

De sene Eriksen-indskiftninger Temaet for denne Eriksen-sæson har desværre været meget sene indskiftninger, hvilket flere har tolket som ydmygende. Selv har Conte dog aldrig ytret den slags, men altid slået det hen som en taktisk manøvre. Her er alle de sene indskiftninger: 30/9 mod Benevento - fik ni minutter 27/10 mod Shakhtar - fik 11 minutter 25/11 mod Real Madrid - fik fire minutter 28/11 mod Sassuolo - fik fem minutter 5/12 mod Bologna - fik et minut 9/12 mod Shakhtar - fik fem minutter I alt er han blevet skiftet ind i syv ud af 11 kampe, som han har spillet i denne sæson, og i de resterende fire opgør er han blevet skiftet ud. Samlet har han spillet 325 minutter i 2020/2021-sæsonen. Vis mere Luk

Hans princip bliver bakket op af Antonio Cassano.

- Jeg havde heller ikke gjort det. Hvis det skete for mig, havde jeg splittet omklædningsrummet af. Det er ydmygende og personligt, siger Cassano i et debatprogram på Bobo tv.

Den tidligere Roma-stjerne mener, at Eriksen var den bedste midtbanespiller i Premier League i de sidste fire år, han spillede der. Det er tydeligvis ikke nok til at imponere Conte, der selv var Premier League-manager i Chelsea i del af den periode.

Eriksen og Inter skal i aktion søndag middag, og her spekulerer Milano-avisen Gazzetta dello Sport i, at danskeren kunne få lov at starte mod Cagliari.

Det ville i så fald være første gang i startformationen siden 31. oktober.

Før kampen siger Conte om Eriksen:

- Han ved, at jeg prøver at forbedre alle med intellektuel ærlighed.

- Jeg arbejder med Eriksen for at forbedre npgle af aspekterne i hans spil. Det tager måske lidt længere tid, før han kan få sit gennembrud og vise sit talent.

