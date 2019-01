Eksklusivt selskab: Arsenal-stjernen tæt på storklub

Det bliver med stor sandsynlighed Juventus, der efter sommerferien får fornøjelsen af Aaron Ramseys fodboldkundskaber.

Ifølge den normalt velunderrettede fodboldjournalist Fabrizio Romano, der arbejder for Sky Italia, er storklubben og Arsenal-stjernen blevet enige om en femårig aftale, der skulle koste italienerne 36 millioner pund - svarende til 300 millioner kroner.

- Bekræftet: Aaron Ramsey til Juventus til juni, lukket aftale. Hans agent vil være i Italien snart for at mødes med Juventus-direktør Paratici og underskrive, skriver Romano på Twitter.

Confirmed: Aaron #Ramsey to #Juventus on next June, done deal. His agent will be in Italy soon to meet Juventus director Paratici and sign the contract for next season. Here we go! #transfers #AFC #Arsenal #Juve — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2019

Dermed får Ramsey afklaring på fremtiden, efter det i efteråret stod klart, at han og Arsenal ikke skulle fortsætte samarbejdet efter ti år.

Kontrakten udløber til sommer, og der har været gættet på, om Arsenal ville forsøge at skibe ham af sted i indeværende transfervindue for at score nogle millioner pund på ham.

Et kvalificeret bud er dog, at Ramsey ganske enkelt rummer så meget værdi på banen de næste fem måneder, at Arsenal foretrækker at holde ham i kampen for at nå Champions League-kvalifikation - fremfor at tjene penge på ham.

Eksklusivt selskab

En stribe af kontinentets bedste fodboldklubber har meldt sig i køen for at tiltvinge sig hans opmærksomhed. Bayern München, Inter, Paris Saint-Germain og Real Madrid har flittigt været nævnt som mulige arbejdsgivere for Ramsey.

Med skiftet til Juventus træder Ramsey ind i et eksklusivt selskab af britiske spillere, der har optrådt for Den Gamle Dame.

John Charles er suverænt den mest succesfulde brite, der nogensinde har været i Juventus, mens Ian Rush, David Platt og Johnny Jordan næppe husker deres ophold i Torino som karriernes højdepunkt.

Og så kan Ramsey se frem til at kæmpe med om noget, han endnu har til gode: At vinde det nationale mesterskab. I Arsenal er det blevet til tre FA Cup-sejre, hvor han tilmed har scoret i to af finalerne, men mesterskabet har The Gunners som bekendt ikke vundet siden 2005 - nogle sæsoner inden Ramsey dukkede op.

Han er noteret for 356 kampe og 61 mål i den røde Arsenal-trøje.

