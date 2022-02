Eksplosivt lydklip: - Agenter løj og var uærlige

Dusan Vlahovic stod bag en af vinterens største og mest kontroversielle transfers, da det serbiske stortalent skiftede Fiorentina ud med Juventus i Serie A.

Det skete i en handel, der til sommer kommer til at udmønte sig i en transfersum på 560 mio. kr.

Fiorentinas fans havde svært ved at kapere handlen og kom med dødstrusler mod fodboldspilleren. Heller ikke Fiorentinas klubledelse er tilfreds med Vlahovic eller dennes agenter.

I et eksplosivt lydklip, som blev offentliggjort på Fiorentinas Twitter-profil, går klubpræsident Rocco Commisso i flæsket på både Vlahovic og hans agentteam, som Commisso beskylder for løgn og bedrag i forbindelse med handlen, der allerede begyndte at rulle sig ud i efteråret.

Fiorentina troede nemlig inden jul, at Vlahovic ville forlænge kontrakten, men pludselig stejlede serberen.

- Hans agenter var uærlige og løj. Vi havde et møde i november, og jeg forventede en positiv respons med tanke på, at der ville blive lavet en aftale, men i stedet ville de pludselig fordoble lønnen, siger Commisso og hævder, at lønkravet pludselig steg fra fire millioner euro til otte millioner euro. Fra ca. 30 mio. kr. om året til 60 mio. kr. om året i dansk valuta.

Dusan Vlahovic har været særdeles var for Fiorentina. Nu er han Juventus-spiller. Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

Derfra stod det klart for Fiorentina og Commisso, at Dusan Vlahovic ville videre i teksten. Derfor arbejdede klubben på at sælge til Premier League, men den plan var spilleren heller ikke med på.

- Det var tydeligt, at han allerede havde en aftale med nogen. Han takkede nej til hver eneste mulighed, der bød sig. Jeg rejste til England flere gange og havde gode tilbud med, men han sagde nej hver gang, siger Rocco Commisso, der ifølge ham selv ikke havde andre muligheder end at sælge til ligarivalerne. Noget som Fiorentinas fans også har harceleret imod.

Dusan Vlahovic er sammen med Ciro Immobile topscorer i Serie A med 17 kasser i indeværende sæson.

Vlahovic tiltrak sig ifølge en lang række medier interesse fra Arsenal, Tottenham, Manchester City og Atlético Madrid i januar.