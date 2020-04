Elkjær: Christian skal tænke sig om

Det er et noget anderledes Milano, Christian Eriksen netop er vendt tilbage til.

Først og fremmest kan han se frem til at være i 14 dages isolation, før han kan øjne en chance for at trække i spilletrøjen igen.

La Gazetta dello Sport har imidlertid nærmest bedt danskeren om at blive i Danmark. Efter Corona-pausen skal han op i et andet gear og gøre en stor indsats for at komme tilbage på holdet, skriver avisen. Spilletiden før coronakrisen var kun på omtrent en halvleg per kamp for 28-årige Eriksen.

Men måske har stilstanden givet Conte et fornyet blik på midtbanespilleren fra Middelfart.

Mål-statistikken taler dog sit tydelige sprog med bare en enkelt scoring. Og den italienske presse betvivler allerede den tidligere Spurs-spillers værd. Spørger man Preben Elkjær, tidligere fodbold-klenodie i Serie A, skal tiden dog nok komme.

- Det har været svært for ham i starten. Men han skal nok komme til at få en god tid. Og efter lidt pusterum kan han tænke lidt over, hvorfor han har haft de problemer, han har haft. Det kan der være mange grunde til.

- Jeg tror ikke, Conte har forstået, hvilken plads Eriksen bør have, lyder det fra Elkjær, der er ekspert på TV3 Sports dækning af Champions League.

- I Italien vil man gerne have passion. Passion for fodbolden betyder rigtig meget i deres øjne, og der er Eriksen bare en anden type. Eller han viser det på sin egen måde .

- Ligesom englændere ikke følger med i udenlandsk fodbold, så er italienerne nok endnu mere isolerede på det punkt. De har nok ikke genkendt ham. Christian er ikke en fyr, der bare kommer ind og overtager det hele. Det er ikke hans måde at være på. Men hans kvalitet kommer til vinde i længden.

Preben Elkjær kender om nogen til italiensk fodbold, da han fra 1984 til 1988 spillede for Hellas Verona, hvor han på toppen af sin karriere vandt mesterskabet og selv den dag i dag bliver hyldet for sin tid i klubben. Han er ydermere æresborger i den italienske by

Italien har lidt 20.465 corona-relaterede dødsfald. Det er svarende til en fjerdedel af de tilskuere, der kan være på San Siro, hvilket har gjort støvlelandet til det mest plagede land i Europa.

Landesorgen har sat sit tydelige præg - også på fodbolden. Kampen om scudettoen er suspenderet til ja, når endetiden på virushelvedet nærmer sig.

Indtil da vil træningen i Serie A formentlig gå i gang 4. maj, håber sportsminister Vincenzo Spadafora. De nærmere omstændigheder for at genoptage træningen skal dog aftales med de italienske sundhedsmyndighederne og foregå under sikre forhold.

Inter gav grønt lys for Christian Eriksen at vende hjem 25. marts.

