Elkjær hylder Cornelius: - Han har hele pakken!

Andreas Cornelius stjal overskrifter tirsdag aften, da han rundbarberede Genoa på egen hånd og scorede hattrick og lavede samtidig en assist for Parma.

Og den danske landsholdsspillers præstation er ikke gået ubemærket hen. Heller ikke hos den danske legende Preben Elkjær, der hylder Cornelius.

- Jeg er faktisk ikke overrasket over det, for han har jo nogle af de ting, som man måske ikke har så meget i Italien med hans store fysik osv. Jeg synes faktisk, at han har hele pakken. Han har de ting, der skal til for at kunne klare sig godt i Italien, siger Preben Elkjær til Ekstra Bladet.

- Han har jo sin store fysik, og så kan han gå med i sammenspillet med de andre spillere. Og så er han jo så stor, at han kan gøre ondt på forsvarsspillerne, hvis der kommer nogle gode indlæg, siger den danske legende.

- Han har selvfølgelig brug for et hold, der kan lægge de rigtige bolde til ham, for han er jo ikke typen, der lige dribler forbi tre mand. Men hvis man ligesom finder et hold, der kan lægge nogle gode indlæg til ham, så er han jo sindssygt svær at holde.

Preben Elkjær var i mange år en stor profil i Serie A, hvor han spillede for Hellas Verona. Dette har senere medført, at han er blevet æresborger i byen. Foto: PR Foto

- Hvad tror du, han kan drive det til?

- Først og fremmest synes jeg, at han skal være glad for, at han er kommet til et hold, der spiller en slags fodbold, som passer til ham. Det er jo altid det største problem at finde et hold, der passer til ens spillestil, og det har han jo gjort i Parma. Så bliv da endelig der for guds skyld, lyder det fra Preben Elkjær.

Med sit hattrick mod Genoa er Andreas Cornelius nu oppe på imponerende 11 mål i Serie A i denne sæson. Dermed overhalede han også netop Preben Elkjær, der engang lavede ni mål i samme sæson. Netop dette betyder dog ikke specielt meget for Preben Elkjær, da han fordelte sine mål over mange sæsoner, fortæller han.

27-årige Andreas Cornelius har spillet i Parma siden sommeren 2019, hvor han kom til klubben på en lejeaftale fra Atalanta. Han har indtil videre spillet 20 kampe i Serie A og altså lavet 11 mål og derudover to assists.

Danske målmagere i Serie A Karl Aage Hansen, 24 mål. John Hansen, 22 mål. Harald Nielsen, 21 mål. Carl Aage Praest, 20 mål. Poul Rasmussen, 19 mål. Jörgen Leschly Sörensen, 19 mål. Jon Dahl Tomasson, 12 mål. Andreas Cornelius, 11 mål (ikke færdig) Målstatistikken er taget ud fra spillernes bedste sæson i Serie A. Kilde: Transfermarkt Vis mere Luk

