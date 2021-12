Elkjær hylder Eriksen for stor bedrift

Fredag eftermiddag meddelte Inter på sin hjemmeside, at Christian Eriksens kontrakt officielt var blevet revet i stykker, da den 29-årige offensive midtbanespiller ikke længere må spille fodbold i Italien.

Eriksen har nemlig fået indopereret en lille hjertestarter efter sit kollaps i Parken 12. juni under EM.

Efter den triste nyhed er Eriksen blandt andet blevet hyldet af sin nu tidligere arbejdsgiver, der er dybt berørt over afskeden med deres profil.

Den danske landsholdslegende Preben Elkjær har selv en fortid i italiensk fodbold, og ifølge ham er det ikke den bedste oplevelse, som de italienske mestre vil huske danskeren for.

- Det er klart, at han (Eriksen, red.) vil blive husket for den frygtelige ting, der skete under EM, fortæller Elkjær til Ekstra Bladet.

- De (Inter, red.) er selvfølgelig kede af, at han stopper, men der er ikke noget andet valg i Italien.

Var den rigtige mand

Christian Eriksen skiftede Tottenham ud med Inter sidste år, men starten af opholdet i det italienske blev langt fra som forventet.

- Det var store problemer i starten, men det er meget normalt, at man bruger tid på at vænne sig til forholdene. Et nyt land, en ny klub og en ny måde at spille på.

Danskeren havde vanskeligheder ved at finde fodfæste på San Siro, men som tiden gik fik han vendt tingene på en tallerken og begyndte så småt at finde frem til netmaskerne og assistere sine holdkammerater.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Eriksen blev en styrende figur på den italienske midtbane. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

- Efter en svær tid i starten fik han endelig bevist over for Inter, at han kunne blive den spiller, de havde håbet på. Det gjorde han, og så skete det frygtelige uheld. Det er selvfølgelig et slag for klubben. Det er helt sikkert.

Elsket blandt fansene

Som kampene blev spillet, fik den 29-årige midtbanespiller mere tid på grønsværen, og hans præstationer var med til at sikre Inter Scudettoen (det italienske mesterskab) efter dominans fra en velkendt Torino-klub.

- De vinder jo mesterskabet i sidste sæson, som han var en stor del af. Det var virkelig et mesterskab, der betød noget. Juventus havde vundet mesterskabet ni gange i træk, så det betød meget for en stor klub som Inter.

Elkjær vandt selv Scudettoen tilbage i 1985 med Hellas Verona, og han fortæller, at italienerne er ellevilde med spillere, der er med til at sikre mesterskabet. Ifølge landsholdslegenden gør det samme sig gældende for Eriksen.

Danskeren havde en stor hånd i Inters guld-triumf. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

- Han vandt jo mesterskabet og fik gang i sin karriere dernede. Og så er der ikke noget sted, hvor folk elsker dig mere som fodboldspiller - hvis du gør det godt - end i Italien.

- Var det blot Eriksens præstationer på banen eller også hans indsats uden for banen, hvor han blandt andet begyndte at lære italiensk?

- Ja, det tror jeg også. Det betyder meget i Italien, at man gør en indsats for at tale deres sprog. Det tager også tid at lære de mest normale italienske gloser, så man kan føre en fornuftig samtale.

I skrivende stund vides det ikke, om Christian Eriksen fortsætter sin fodboldkarriere, eller om den 29-årige offensive midtbanespiller lægger støvlerne på hylden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------