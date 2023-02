Ellevilde med dansker: Han er som Haaland

Hvis de har svært ved at finde en passende grimasse på FC Københavns direktionsgang, forstår man dem godt.

Rasmus Højlund, som man solgte for omkring 15 millioner kroner for et år siden, fortsætter således med at tage Serie A med storm.

Lørdag aften kom han på måltavlen for femte gang i denne sæson, da han prikkede Atalantas 2-0-scoring ind mod Lazio på det olympiske stadion i Rom.

Det var ikke karrierens sværeste mål, Rasmus Højlund gled i nettet i Rom i går. Foto: ALBERTO LINGRIA/Ritzau Scanpix

Minder om Haaland

I landets største sportsavis La Gazzetta dello Sport udråbes den 20-årige dansker igen som en af Atalantas bedste med karakteren 7,5 ud af 10.

Avisen bruger ord som raseri, adrenalin og fart, når de skal beskrive præstationen. Nok især på grund af en episode kort efter pausen, hvor Højlund fuldkommen overspurtede to Lazio-spillere fra midterlinjen, inden han dog brændte en friløber på Ivan Provedel i Lazios mål. 20 minutter senere tog han revanche.

Hans cheftræner Gian Piero Gasperini sparede da heller ikke på roserne efter kampen og sammenlignede ham endda med Erling Haaland.

- Højlund har energi og intensitet, men også en teknisk kvalitet, som er bemærkelsesværdig.

- Han har stadig meget plads til at blive bedre. Hans karakteriska er meget lig Haalands - ikke kun hans ansigt. Han er så hurtig, han løber 100 meter på under 11 sekunder, og så kæmper han ikke engang for det, lød det til Sky Sport Italia ifølge Football-Italia.

Værdi på himmelkurs

Rasmus Højlund skiftede fra Sturm Graz til Atalanta allerede efter et halvt år i Østrig.

12 mål og fire oplæg i 21 kampe var nok for Atalanta, hvor han nu står noteret for i alt seks mål og to oplæg i 20 kampe. Og det er nok næppe en overdrivelse at påstå, at klubbens præsident, Antonio Percassi, som minimum ganger købsprisen med to, hvis større klubber skulle melde sig.

Atalanta var uden Joakim Mæhle, der afsonede karantæne efter sit røde kort i forrige kampe. Han kunne se afløseren Davide Zappacosta score kampens første mål.

Med sejren er Atalanta nummer tre i Serie A. To point efter Inter på andenpladsen, der dog først spiller mandag aften.