- En joke fra Christian Eriksen

- Jeg har ikke set, hvad han har sagt, men hvis han har sagt noget dårligt om mig, så er det bare en joke fra ham.

Simon Kjær blev på pressemødet før Milans Europa League-brag mod Manchester United konfronteret med det interview, som Christian Eriksen har givet til dansk TV2 i denne uge.

Her fortæller Eriksen, hvordan han har brugt Simon Kjær meget efter skiftet til Italien, og familierne har blandt andet holdt Taco-Friday sammen.

Men han siger også, at 'Simon Kjær spiller i den forkerte klub', og selvom det på dansk er tydeligt, at det er sagt med Eriksen-humor, så er det altså noget, som italienske medier har grebet fat i.

Artiklen fortsætter under billederne

Eriksen og Kjær sammen på landsholdet og i Milano, hvor de dog spiller for hver deres klub. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Simon Kjær tager let på Christian Eriksens ord om 'forkert klub'. Foto: Jonathan Moscrop

Udpeger Højbjerg som skurk

Mens Eriksen og Inter røg ud af Europa i gruppespillet i Champions League, så skal Milan forsøge at slå Manchester United ud i Europa League-1/8-finalen efter 1-1 i første kamp i Manchester.

- Hvis vi slår Manchester ud af Europa League er det vigtigt, for det vil være et godt signal. Kampen er som en finale, men selv hvis vi vinder, har vi ikke vundet noget, siger Kjær, der kan se frem til at skulle dække Edinson Cavani.

- Jeg spillede sammen med ham i Palermo, så jeg kender ham godt. Han er en vigtig spiller for United, siger Kjær.

Simon Kjær scorede Milans 1-1-mål i den første kampe i Manchester. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Vinder Milan vil det være første gang siden 2012, at de er i en europæisk kvartfinale. Dengang røg man ud til Barcelona i Champions League-kvartfinalen, og inden da skal man helt tilbage til Champions League-titlen i 2007 for at finde et tilsvarende godt resultat.

