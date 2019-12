En skændsel! Abe-billeder håner fodboldspillere

Som var det en plakat fra filmserien Abernes Planet sidder de tre chimpanser og glor alvorstungt ud i luften.

De danner tilsammen et kunstværk kreeret af Simone Fugazzotto og hænger til skue i Serie A-ledelsens hovedkvarter i Milano.

Ligaens direktør, Luigi De Siervo, siger, at værket fuldt ud reflekterer værdier som fairplay og tolerance. Derfor har man valgt at udstille dem i kontorlandskabet.

Andre steder i branchen ses der ikke med samme milde og positive øjne på primaterne.

Slet ikke.

Roc Nation, fodboldagenturet, der blandt andre har belgiske Romelu Lukaku på kontrakt, er faret i flint af samme årsag.

For hvordan pokker kan man have billeder af aber hængende på et historisk kritisk tidspunkt i ligaen, hvor racisme og netop abelyde igen og igen har lydt fra tribunerne mod farvede spiller?

Det spørger Michael Yormack, der er direktør i virksomheden, retorisk til engelske Telegraph Sport.

I interviewet kalder han værket for ’en skændsel’.

- Hver gang Serie A åbner munden, bliver det værre. Hver gang Serie A kommer med noget, der relaterer til racisme og kampen mod det, bliver det værre. Billederne er ufølsomme. De er pinlige, ikke kun for ligaen men også for deres klubber og ud i hele Italien, siger han.

'Jeg fatter det simpelthen ikke'

Racisme fra tilskuerne er ikke noget nyt fænomen, men de seneste par sæsoner har der været adskillige episoder. Mario Balotelli rasede over behandlingen tidligere på efteråret, hvor han truede med at udvandre fra en kamp - og Lukaku selv er det seneste offer for Cagliaris ekstreme fans på Sardinien.

I forbindelse med et efterhånden verdensomspændende fænomen Black Friday, kørte den landsdækkende sportsavis Corriere dello Sport en forside med samme ordlyd flankeret af billeder af Lukaku og engelske Chris Smaling forud for en kamp mellem deres klubber, Inter FC og AS Roma.

Det fik AS Roma og AC Milan til at boykotte avisen.

Og nu dette.

Ifølge Michael Yormack risikerer Serie A, at andre farvede spillere vælger andre ligaer end den italienske, når de skal skrive kontrakt, hvilket ikke just vil være gavnligt for forretningen i Italien, der det seneste årti har halset efter spansk og engelsk fodbold.

- Jeg fatter det simpelthen ikke. Det er et tegn på deres manglende forståelse. De har ingen anelse om, hvad de skal gøre i forhold til racisme i fodbolden. Det er på tide, de søger rådgivning hos organisationer, der forstår sig på emnet, siger Yormack.

Romelu Lukaku er en succes i Inter. Men hvis belgieren overvejer at søge væk fra italiensk fodbold, er det til at forstå. Foto: Alessandro Garofalo/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er ikke mere end en måned siden, samtlige klubber i Serie A gik sammen og udfærdigede et åbent brev til ’alle, der elsker italiensk fodbold’, som der stod.

Missionen var simpel: At stå sammen og udslette de alvorlige problemer med racisme.

'Hvad er der galt med folk?'

Den tidligere topspiller og nuværende ekspertkommentator Jan Åge Fjørtoft fattede det ikke, da han så det, hvilket kom til udtryk, som det sig efterhånden hør og bør, på Twitter.

- Hvad er der galt med folk??? Er der ikke nogle ansvarlige mennesker i spidsen for Serie A?, spurgte han ud i det enorme forum.

What is wrong with people??? Are there no sensible people running Serie A?? https://t.co/bqo9uFLFdv — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) December 16, 2019

Præcis samme holdning har hans tidligere kollega i Premier League – og i øvrigt også nuværende ekspertkommentator, Stan Collymore, der på samme sociale medie valgte en mere sarkastisk tilgang.

- Fantastisk at se Serie A’s antiracistiske kampagneplakater (ja, de er virkelig virkelige), skriver han.

Mario Balotelli var ved at udvandre i kampen mellem Brescia og Verona, da han blev udsat for tilråb. Foto: Ciro De Luca/Reuters/Ritzau Scanpix

Fare Network, der arbejder målrettet mod netop racisme i europæisk fodbold, var også tæt på at tabe kæben på gulvet, da de så billedet fra Milano.

- Endnu engang har italiensk fodbold formået at få hele verden til at forstumme. Det er svært at se, hvad Serie A tænkte. Hvem konsulterede de?, spørger de retorisk ifølge BBC og kalder det en syg joke.

- Disse kreationer er en skændsel. De vil have modsatvirkende effekt og fortsætte umenneskeliggørelsen af personer med afrikansk baggrund, siger de og bakkes op af engelske Kick It Out.

- Det er upassende og underminerer enhver form for positive intentioner og vil have den modsatrettede effekt. Vi håber, at ligaen evaluerer og får værkerne erstattet, siger en talsmand.

Kunstneren selv, Simone Fugazzotto, kan ikke se problemet.

- Jeg har forsøgt at vise, at vi alle er komplekse og fascinerende væsener, der kan blive kede af det eller glade. Katolske, muslimske eller buddhistiske. Til syvende og sidst hvad der definerer, hvem du er, er ikke din hudfarve, er han citeret for at sige.

Luigi De Siervo, der som skrevet er general manager i Serie A, forsvarer værket – og brugen af det.

- Ligaen tager klar afstand fra enhver form for fordomme, siger han til Football Italia.

På et pressemøde mandag forsøgte manden bag værket, Simone Fugazzotto, at forklare sit værk. Han sagde følgende: - For en kunstner, er der ikke noget vigtigere end at forsøge at påvirke opfattelsen af ting gennem sine værker. - Jeg besluttede mig for at portrættere aber i debatten om racisme, fordi de er en metafor for mennesker. Sidste år overværede jeg kampen mellem Inter og Napoli (hvor Napolis Kalidou Koulibaly blev udsat for abelyde fra tilskuerpladserne, red.), og jeg følte mig umenneskeliggjort. Alle råbte ’abe’ efter Koulibaly, en spiller jeg respekterer. - Jeg har malet aber i fem-seks år, så jeg kreerede dette værk for at vise, at vi alle er aber. Jeg skabte den vestlige abe med blå og hvide øjne, den asiatiske med mandelformede øjne og den sorte abe i midten, hvor alting kommer fra. Aben bliver gnisten, der lærer alle, at der ikke er forskel. Der er ingen mand eller abe. Vi er alle ens.

