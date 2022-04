Endelig, endelig for Damsgaard

Der er næppe mange i UC Sampdoria, der vil huske lørdagens ligakamp mod Salernitana for ret meget godt.

De tidligere italienske mestre tabte hjemme på Stadio Luigi Ferraris 2-1 til bundproppen, og missede dermed en gylden mulighed for at tage afstand fra nedrykningsstregen.

Men én mand på stadion må have været lidt glad.

Danske Mikkel Damsgaard.

Efter et halvt års fravær kom han endelig i ilden igen, da han med fire minutter igen af opgøret blev skiftet ind i stedet for venezuelanske Tomás Rincón.

Men lige meget hjalp det. Sampdoria havde indkasseret to mål i de første seks minutter, og Salernitana gjorde derpå, hvad der er det eneste rigtige for et bundhold i den situation: De parkerede bussen foran eget mål.

Det var for meget for hjemmeholdet.

Francesco Caputo fik reduceret kort før pausen, men mere blev det ikke til, selvom Sampdoria havde et klart overtag i spil og chancer i de sidste 45 minutter.

Mikkel Damsgaard har siddet ude som følge af den skade, han pådrog sig i landskampen mod Østrig i oktober. I forbindelse med operationen blev han angrebet af en baktie, der var mere end almindeligt svær at få bugt med.

I marts oplyste Sampdoria, at han var klar til at indgå i træning igen, og i den anledning satte han ord på returen til klubbens tv-kanal.

- Jeg har savnet Italien og det gode vejr, så jeg er meget glad. Jeg har fået meget støtte fra min familie og mine holdkammerater, og det har givet mig lyst til at arbejde endnu hårdere, fordi de sagde, at de ikke kunne vente med at se mig igen, fortalte Damsgaard.