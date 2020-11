Enorm skuffelse over Christian Eriksen

Det var ikke overraskende, at Christian Eriksen ikke fik lov at spille hele kampen for Inter, der lørdag mødte Parma og Andreas Cornelius i Serie A.

Den danske landsholdsstjerne havde ganske vist fået chancen fra start, men han blev som ventet pillet ud af cheftræner Antonio Conte efter bare 59 minutter.

Eriksen var ikke skadet, og han blev ikke taget ud, fordi Conte ville sætte en forsvarende type ind, fordi Inter skulle forsøge at fastholde et godt resultat.

Tværtimod.

Inter var bagud 1-0 på hjemmebane med en halv time igen og havde brug for nye kræfter og nye måder at angribe gæsterne på. Til det var Christian Eriksen ifølge Conte ikke den rigtige mand.

Indtil da havde den danske styrmand ellers forsøgt at binde Inters offensive spil sammen, og storholdet producerede da også en stribe chancer.

Mål blev det bare ikke til.

Christian Eriksen begyndte kampen bag Lautaro Martínez og Ivan Perisic. Generelt producerede Inters offensive mange chancer, men først efter danskerens udskiftning fik de gang i målene. Foto: Alessandro Garofalo/Reuters/Ritzau Scanpix

Samtidig røg en anden midtbanespiller, Roberto Gagliardini ud, mens Arturo Vidal og Marcelo Brozovic kom på banen.

Få minutter senere øgede Gervinho med sit andet mål godt nok til 2-0, men Inter slap alligevel fra mødet med 2-2 på en scoring af Ivan Perisic i overtiden.

Gazzetta dello Sport gav ham middelkarakteren 5 efter opgøret med følgende nedslående skudsmål:

- Måske er det sandt, at han er genert, at han ikke er klar over, hvad han laver her, at han ikke føler sig værdsat og ikke gør nogen forskel eller bidrager med noget nyt. Hans boldberøringer er elegante, og han har visioner for spillet. Bravo, men slapt, står der.

Sky Italia-journalisten Paolo Condó synes godt og grundigt træt af at se Christian Eriksen.

- Jeg havde forventet mig mere af ham i dag. Som Brozovic, det vil sige at få fat i bolden, gøre sig fri og afslutte. For Eriksen er en dygtig afslutter. Hans præstation var kedelig og overbeviste ikke, lød salutten fra Condó.

Hans kollega, Matteo Marani, sagde i analysen efter kampen i tv-studiet:

- Eriksen er desværre ikke i stand til at få den indflydelse på spillet, som mange mennesker forventer af ham. Muligheden for at gøre en forskel er enorm, men det udnytter han ikke.

Avisen La Stampa skriver: - Eriksens kvaliteter er ikke nok, for når han får 'tændt lyset', brænder hans holdkammerater.

Inter havde i øvrigt bolden i 64 procent af tiden og afsluttede hele 18 gange, mens Parma havde fire afslutninger.

Havde Inter vundet kampen, havde man lagt sig op på siden af bysbørnene fra AC Milan med 13 point. Den mulighed blev forpasset, og irriteret kunne cheftræneren efterfølgende sætte ord på, hvordan man har det, når ens spillere brænder og brænder og brænder.

- Det er ikke første gang, vi dominerer og er tæt på at tabe. Se bare på statistikken. For femtende gang lavede vi en masse fejl, og det er ikke godt. Det kræver beslutsomhed, som Parma havde i dag. Vi er nødt til at forbedre os og være mere beslutsomme foran mål. Ellers betaler vi for det.

- I dag var offensiven god, men effektiviteten manglede, og det er ikke kun hos angriberne, fejlen ligger. Mange deltager i den proces. Egentlig er jeg lidt ked af at sige det, for engagementet fejlede bestemt ikke noget, kom det fra Conte ifølge Corriere dello Sport.

