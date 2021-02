'Eriksen ændrer intet mere'

Eriksen på forsiden: Alt peger i den retning

Søndag eftermiddag forventes Christian Eriksen at starte inde i det største Milano-derby i mange år, når nummer et Inter møder nummer to Milan.

Danskeren har pludselig fået succes og høster roser fra alle sider. Men ikke fra Alberto Zaccheroni, der i sin trænerkarriere har stået i spidsen for både Inter, Milan og i øvrigt også Juventus.

- Jeg kender en anden Eriksen. Da vi spillede med Juventus mod Ajax, var han en anden, og det var han også i Tottenham. I øjeblikket ændrer han ikke noget, som han før kunne gøre det, siger Zaccehroni til FCInternews.

Christian Eriksen under opvarmningen på sin 29-års-fødselsdag i søndags. Foto: ALESSANDRO GAROFALO/Ritzau Scanpix

Det er det rene vanvid - kom væk, Eriksen!

Eriksen ventes at spille på bekostning af Arturo Vidal, der er på vej tilbage fra en skade.

- Om det vil være bedre med ham, afhænger af, hvem Milan spiller med. Jeg tror, at Milan bliver lidt tilbage på banen, for det har de haft succes med. Men hvis Vidal har det godt, så vil det være bedre, siger Zaccheroni.

Han ser i stedet Romelu Lukaku som den helt store styrke for Inter.

- Sammen med Cristiano Ronaldo er han den stærkeste angriber i Serie A. Hvis ikke Milan bakker godt op for hinanden, så ved jeg ikke, hvordan de skal styre Lukaku, siger Zaccheroni.

Mod Milan i pokalen var der plads til både Eriksen og Vidal, og her scorede Eriksen direkte på frispark. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Det ventes, at det bliver Alessio Romagnoli, der står direkte over for Lukaku, mens Simon Kjær skal passe Lautaro Martinez.

- Kjær har haft bedre tider, mens Lautaro ser ud til at klare sig godt lige nu. Kjær skal arbejde hårdt, men han har erfaring, og jeg tror nok, at han er kommet sig efter sin skade, siger Zaccheroni.

67-årige Alberto Zaccheroni huskes i Danmark bedst for at være manden, der i slutingen af 1990'erne havde Martin Jørgensen, Morten Bisgaard, Allan Gaarde og Thomas Helveg i Udinese, og siden hev han sidstnævnte med til AC Milan, hvor Zaccheroni var chef fra 1998 til 2001.

I Inter var han fra 2003 til 2004 efter at have været et smut forbi Lazio også, og derefter tog han også lige begge Torino-klubber, inden han blev landstræner for Japan, klubtræner i Kina og sluttede som landstræner for De Forenede Arabiske Emirater i 2019.

