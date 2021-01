Eriksen brillerer i Inter-storsejr

Landsholdsstjernen Christian Eriksen lader til at være kommet mere ind i varmen hos Inter inden for få dage, efter at han i en lang periode mestendels har siddet på bænken.

Tirsdag scorede han sejrsmålet, da Inter slog Milan i Coppa Italia, og lørdag spillede han en hovedrolle, da han var en del af startopstillingen i Inters hjemmesejr på 4-0 over oprykkeren Benevento, der ligger nummer 12.

Eriksen spillede generelt en god kamp og havde en stor aktie i 1-0-målet.

Bare seks minutter var spillet, da Inter fik frispark ude i højre tide med Eriksen som sparkeren.

Med et følt, men hårdt indlæg sendte danskeren bolden ind foran mål, hvor Benevento-forsvareren Riccardo Improta i et tæt befolket felt dirigerede bolden i det lange hjørne.

Eriksen havde mange gode indlæg og afleveringer i første halvleg. Det kunne have givet endnu et mål efter 33 minutter, da han fandt Achraf Hakimi med en glimrende aflevering. Men marokkanerens hovedstød gik lige forbi.

Fordoblingen af føringen kom i stedet 11 minutter efter pausen. Lautaro Martinez fik bolden med sig på kanten af feltet og sparkede den tørt ind ved nærmeste stolpe.

Midtvejs i halvlegen øgede Romelu Lukaku til 3-0 efter en grov forsvarsfejl af Benevento, og belgieren var igen på spil 12 minutter før tid, da han udnyttede Alexis Sánchez' frispilning.

Eriksen, der spillede hele kampen, var undervejs tæt på at score direkte på et hjørnespark, men keeper Lorenzo Montipo var vågen og afværgede i fjerneste hjørne.

Med sejren er Inter på andenpladsen kun to point bag førerholdet, Milan, der tidligere lørdag slog Bologna på udebane.

Juventus, der lørdag slog Sampdoria, er på tredjepladsen syv point efter Milan, men for en kamp mindre.

