Eriksen-effekten: Mål på et minut

Inter holder fortsat AC Milan på afstand i toppen af Italiens bedste fodboldrække.

Mandag aften vandt Inter med 1-0 over Atalanta i Serie A, og dermed sørgede Christian Eriksen og co. for, at afstanden ned til Milan er den samme som inden 26. spillerunde, seks point.

Eriksen måtte for første gang i fem ligakampe indlede opgøret på bænken, men da han blev skiftet ind i anden halvleg, havde det en omgående effekt, for Inter scorede minuttet efter.

Fra både pladsen på bænken og senere på banen kunne Eriksen se landsholdskollega Joakim Mæhle lave en kæmpe løbeindsats for Atalanta kampen igennem. Nordjydens anstrengelser kastede dog ikke mål af sig.

Opgøret var mellem de to mest scorende hold i Serie A, men det var langtfra noget chanceorgie. Tempoet var højt, men den afgørende offensive kvalitet lod meget tilbage at ønske for begge hold.

I en jævnbyrdig første halvleg diskede Inter-målmand Samir Handanovic op med en stor redning, da colombianeren Duvan Zapata var tæt på at score efter et hjørnespark.

I det 53. minut blev Christian Eriksen sendt på banen i jagten på at bryde dødvandet på måltavlen.

Christian Eriksen lykønsker målscorer Milan Skriniar. Foto: Daniele Mascolo/Reuters

Allerede minutter efter gav det bonus. Fynboen sendte et hjørnespark ind i feltet, og efter et par dueller faldt bolden ned for foden af Milan Skriniar, og den slovakiske forsvarsspiller viste stor træfsikkerhed og sendte bolden i mål.

Atalanta pressede momentvis på for at udligne, men holdet fik ikke gjort chancerne store nok og måtte derfor rejse hjem uden point.

Med nederlaget taber Atalanta et lille skridt i jagten på en plads i top-4, der får adgang til Champions League i næste sæson. Atalanta er nummer fem med et point op til AS Roma på fjerdepladsen.

