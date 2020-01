'Eriksen en super-signing': Det skiller parterne

Christian Eriksen vurderes til at være et rigtig godt køb for Inter, selvom prisen ikke ligger helt fast

Inter er hyperaktive på transfermarkedet, men den største stjerne - og ham der havner på forsiden - er danske Christian Eriksen.

I sportsavisen Gazzetta dello Sport dissekerer man emnerne for I Nerazzurri, og her vurderes det, at Tottenham-playmakeren ville være 'en super-signing'.

Se også: 'Er dine bryster virkelig så store?'

Rekord-salget blev vendepunktet

Det når avisen frem til, selvom prisen ikke ligger helt fast.

Danske Jens Bangsbo, der er assistenttræner i Serie A-klubben Atalanta, fortæller til TV2, at Eriksen ville blive en stor gevinst for Inter, hvor angriberne Romelu Lukaku og Lautaro Martinez kunne nyde godt af hans forarbejde.

- I Italien er der store forventninger til Eriksen, og jeg tror også, Inter ser ham som en nøglespiller i forhold til den måde, de spiller på.

75 mio. skiller parterne

Som beskrevet har klubben fremsat et flot kontrakttilbud til Eriksen, som ligger på linje med Lukakus løn, og han kan endda benytte en smart skattefinte.

Inter vil gerne have Spurs-spilleren nu, men så koster det.

Ifølge den italienske avis vil Tottenham have 150 millioner for ham, mens Inter-boss Giuseppe Marotta kun vil af med halvdelen. Det virker sandsynligt, at de kan finde hinanden, men det bliver nok et tovtrækkeri, hvor begge vil hive i hver deres ende.

Bestyrelsesformand i Tottenham, Daniel Levy, er kendt som en hård mand ved forhandlingsbordet, men han må nok indse, at han ikke kan kræve det store for Eriksen, der leverede en spøgelsesagtig præstation, da holdet tabte med 1-0 til Liverpool. Han fik meget kritik for sin præstation - læs mere her.

Gazetta dello Sport tolker danskerens adfærd efter lørdagens nederlag, som om han sagde farvel. Samtidig ventes Tottenham snart at præsentere en erstatning i skikkelse af portugisiske Gedson Fernandes fra Benfica.

Det peger alt sammen mod en Eriksen-afgang, og skulle det blive en realitet har meldingen været, at der er tale om en 4,5-årig aftale med Inter.

Udover den danske landsholdsspiller har den italienske storklub snøren ude efter Ashley Young fra Manchester United, Chelseas Olivier Giroud, Barcelonas Arturo Vidal samt Franck Kessié, der spiller for AC Milan.

Sisto i kæmpe video-brøler: Afslører transfer-snak

Guardiolas geniale Messi-svar

Superligaen Indefra: Overbyder FCK i angriberjagt

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj