Christian Eriksen har fået selvtillid og er ikke længere et fremmedlegeme hos Inter, lyder det i italiensk avis, og ekspert mener, at Inter kan vinde Europa League

I Europa Leagues 1/8-finale mod Getafe fik han de sidste otte minutter og scorede med det samme, men alligevel sad han på bænken, da Inter mødte Leverkusen i kvartfinalen.

Her fik Christian Eriksen dog de sidste 31 minutter og var med til at køre 2-1-sejren hjem på en måde, og nu begynder de italienske aviser at se lysere på danskerens tilstedeværelse.

- Han er ikke længere et fremmedlegeme. Han var ikke ramt af at sidde på bænken og reagerede med den karakter, som han er blevet bebrejdet for ikke at have, skriver Corriere della Sera.

Eriksen har endelig forstået sin træner. Foto: INA FASSBENDER/Ritzau Scanpix

Chancerne for, at Eriksen spiller i mandagens semifinale mod Shakhtar Donetsk er steget betragteligt efter en muskelskade i låret til chilenske Alexis Sanchez, der også kandiderer til de offensive pladser.

- Eriksen er den rigtige mand, og han kan udfylde flere af pladserne bag Lukaku i front og kan også være hans makker, hvis det er nødvendigt.

- Som vi ser det, har danskeren endelig forstået træneren. Han stiller sig til rådighed uden at lave ballade, og han har kvaliteter, der kan gøre en forskel, når han kommer ind fra bænken.

- Nu er han i form og har tempo og frem for alt har han fået selvtillid, lyder det i avisen.

Inden sejren over Leverkusen var den tidligere Juventus-, Milan og Inter-træner Alberto Zaccheroni optimistisk på Inters vegne.

- Jeg tror, at Inter har kvaliteterne til at gå hele vejen. De har et mere fysisk hold end de andre, og de har en træner, der ved, hvordan man skal styre det hele.

- De mangler glasuren i form af Christian Eriksen, der endnu ikke er helt integreret og Stefano Sensi fra de første kampe, men hvis disse detaljer bliver løst, så kan de efter min mening gå hele vejen, sagde Zaccheroni.

Inter og Shakhtar mødes mandag aften klokken 21 i Düsseldorf, mens Sevilla og Manchester United spiller søndag i den anden semifinale i Köln.

Italien har ikke vundet Europa League - eller UEFA Cup'en som det tidligere hed - siden 1998/1999, hvor Parma slog Marseille i finalen. Året før vandt Inter i en ren italiensk finale 3-0 mod Lazio, og Inter vandt også i 1990/1991 og 1993/1994, så en turneringssejr vil sende dem alene på andenpladsen på listen over klubben med flest sejre. Kun Sevilla med fem triumfer ligger bedre til.

