Eriksen erkender: - Det hårdeste år

Det var 28. januar sidste år, at Christian Eriksen valgte at skifte de trygge rammer i Tottenham ud med det italienske eventyr i Inter.

Først skulle han spille sig i form og vænne sig til det hele, men inden han havde nået at spille sig ind i varmen for alvor, blev han stemplet som et fejlkøb, og kort før jul fortalte direktør Giuseppe Marotta, at danskeren var sat salg, fordi han ikke passede ind i planerne.

- Det har været det hårdeste og mest krævende år. Det har været op og ned. Men først og fremmest føler jeg, at jeg nu er kommet til en stor optur, siger Eriksen i et stort interview med TV2.

Christian Eriksen erkender, at det har været et hårdt og krævende år for ham i Inter, men nu er det godt. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Og alt ser da også gyldent ud for Eriksen nu, og det har det egentlig gjort siden 26. januar, hvor han som indskifter bankede et frisparksmål i kassen mod rivalerne fra Inter.

Eriksens hoved var ellers 'fuld af tanker' omkring, om det var bedst at skifte væk i januar-transfervinduet.

- Når jeg siger det, er det ikke, fordi jeg mener, at jeg ville væk på nogen måde. Jeg ville egentlig gerne kæmpe for min plads, som jeg har skullet gøre hele tiden. Jeg var sikker på, at hvis min chance kom, skulle jeg nok prøve at tage den. Det føler jeg også, at jeg har gjort, siger Eriksen i TV2-interviewet.

Eriksen i aktion mod Torino i weekenden. Foto: MASSIMO PINCA/Ritzau Scanpix

Siden slutningen af januar er Eriksen startet inde mod Benevento, Lazio, Milan, Genoa og Parma, mens knæet på det seneste har drillet lidt, så det kun er blevet til indhop mod Torino og Atalanta.

Og Inter har vundet alle syv kampe med en samlet målscore på 18-3 og med ni point ned til AC Milan med 11 kampe tilbage, styrer man mod det første mesterskab siden 2010.

