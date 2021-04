Eriksen får hård medfart efter stort guldskridt

Det var tilbage til fortiden for Christian Eriksen mod Verona, skriver Italiens store sportsavis

Inter og Christian Eriksen tog søndag et stort skridt mod Scudettoen, da de slog Verona 1-0 på hjemmebane og nu har 11 point ned til andenpladsen med 15 point at spille om.

Den 29-årige dansker var endnu en gang blandt Antonio Contes udvalgte, men blev dog skiftet ud efter lidt mere end en times spil ved stillingen 0-0. Og ifølge Italiens største sportsavis, La Gazzetta dello Sport var det heller ikke Eriksens fortjeneste, at Inter nu har halvanden hånd på trofæet.

Christian Eriksen må tage til takke med bedømmelsen 5,5 på avisens skala. Kun marginalt bedre end Inters dårligste trio, Samir Handanovic, Marcelo Brozovic og Ivan Perisic.

- En tilbagevenden til fortiden. Genert og upræcis dansker, skriver La Gazzetta dello Sport med henvisning til Eriksens svære start i Italien og kritiserer ham for at blive på linie med den mere defensivt orienterede Marcelo Brozovic.

Ifølge avisen passede han ikke ind, men spillede i stedet efter modstandertræneren Ivan Juric' hoved og holdt Inter for langt væk fra Veronas mål.

Christian Eriksen skiftes stort set altid ud af Antonio Conte, der dog også har fem udskiftninger til rådighed på grund af coronapandemien. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

95 procent sikker på mesterskab

Inter fik hul på bylden et kvarter før tid, da den tidligere Manchester United-spiller Matteo Darmian scorede kampens eneste mål. Dermed fik Inter sin første sejr siden 11. april efter to uafgjorte kampe mod Napoli og Spezia.

Antonio Conte sagde efter kampen, at Inter er 95 procent sikker på at tage mesterskabet efter sejren over Verona.

Bysbørnene fra AC Milan kan med en sejr mandag reducere Inters forspring til ti point, men med fem kampe tilbage virker det usandsynligt, at Antonio Conte ikke bringer det italienske mesterskab hjem til Nerazzurri for første gang siden 2010.

Juventus har vundet Serie A de seneste ni sæsoner, men er 13 point efter Inter på fjerdepladsen.