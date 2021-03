Eriksen får komisk tv-undervisning: - Det skal jeg ikke lære

Eriksen vækker opsigt

Det gav anerkendelse, da Christian Eriksen på sin 29-års-fødselsdag 14. februar gav sit første tv-interview på italiensk i forbindelse med 3-1-sejren mod Lazio.

Nu kører den italienske tv-kanal DAZN videre i sprog-sporet og underviser Eriksen i italiensk i forbindelse med et spritnyt interview.

- Ved du hvad ordet 'Spazzare' betyder?, spørger intervieweren.

- Øhhhhhh....nej, lyder det fra Eriksen.

- Det betyder 'los bolden væk'.

- Haha, jeg har ikke lært det ord på italiensk. Det er ikke min stil, så jeg behøver ikke lære det, siger Eriksen på engelsk om ordet, der ordret betyder at feje, men på fodboldsprog altså mere er at rydde bolden væk fra farlige områder.

Da intervieweren så vil høre, hvilke ord Eriksen gerne vil lære, så svarer danskeren på italiensk.

- Gioca! Gioca! Gioca! lyder det fra Eriksen, hvilket betyder 'spil den' - noget Antonio Conte formentlig har råbt mange gange på træningsbanen, når der skal afleveres.

Intervieweren spørger så til 'Scudetto', som er navnet på det italienske mesterskab, og det ord kender danskeren heldigvis.

- Scudetto var et af de første ord, jeg lærte, men i øjeblikket er det bare noget, vi kan drømme om, indtil vi vinder det, siger Eriksen.

Se Eriksen lære italienske ord her



Dyre rødvine bag Bendtner-skift

Med 11 kampe tilbage fører Eriksen og Inter med ni point ned til Milan, og danskeren virker som forvandlet.

- Jeg ved ikke, om det er en ny Eriksen eller den gamle, der bare spiller lidt mere. Jeg spiller lidt dybere i dette system og er derfor mere involveret i defensive situationer, siger Eriksen til DAZN.

- Jeg spillede længere fremme før, men jeg har været nødt til at tilpasse mig. Jeg lærte det lidt efter lidt, og nu ved jeg bedre, hvordan jeg skal spille.

- Conte og jeg skulle lære hinanden at kende. Nu kender han mig, og jeg kender ham bedre. Det gør det nemmere at forstå, hvordan visse kampe skal spilles, siger Eriksen, der har været imponeret over topscorer Romelu Lukaku.

- Jeg har et godt forhold til ham. Han laver utrolige ting, og sådan spillede han altså heller ikke i England, hvor jeg har spillet mod ham, siger Eriksen, der på det seneste har haft et smil på læben, når han har forladt banen.

- Prins Eriksen er blevet en anden

Eriksen leger med bolden. Foto: ALESSANDRO GAROFALO/Ritzau Scanpix

- Det er helt sikkert et andet smil i forhold til tidligere. Jo mere du spiller, jo mere glad er du.

- Set udefra tror folk måske ikke, at jeg nogensinde griner, men sådan er det absolut ikke, siger Eriksen, der 15 måneder efter sin ankomst virker til at have mere overskud end nogensinde før i Milano.

Lørdag aften spiller Inter og Eriksen hjemme mod Sassuolo, og herefter er der landskampe, men det er foreløbig uden Inter, der er i coronakarantæne efter flere i klubben er ramt af smitten.

Hør, hvad landstræner Kasper Hjulmand sagde om Christian Eriksens plads hos Inter, lige inden transfervinduet smækkede i

- En joke fra Christian Eriksen

Undrer sig over dansk rekordsalg: Hvad laver han?

Lavede han lige en Jysk Wilczek?

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+