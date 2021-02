Eriksen-feber: - Det reelle vendepunkt

På få uger er Christian Eriksen gået fra en deprimerende tilværelse som konstant bænkevarmer til nu tilsyneladende at være en central figur på det Inter-mandskab, der har kurs mod det italienske mesterskab.

Danskeren er således startet inde i Inters to seneste kampe mod Juventus og Lazio, og med søndagens 3-1-sejr over hovedstadsklubben er Inter nu rykket forbi Milan og op på førstepladsen i Serie A-tabellen.

Inter og Milan mødes på søndag i et regulært topbrag, og ifølge det italienske medie Tuttomercatoweb kan Eriksen muligvis blive fast inventar i Contes startopstilling.

- Efter et år har Christian Eriksen nu kastet sig helt ud i sit nye eventyr. Han forsøger at tale italiensk for at fomidle, hvor meget hans karriere har ændret sig med Contes taktiske omskoling af ham. Farvel til den offensive midtbanespiller, farvel til mezzalaen (italiensk udtryk spileren lige bag angrebet, red.), som ikke er mezzala. Velkommen til danskeren i rollen som central midtbanespiller. Som i går (søndag, red.) mod Lazio, hvor den tidligere Tottenham-spiller var en af banens bedste.

- Han befandt sig i hjertet af kampen, og for første gang fungerede samspillet med Brozovic. Noget, der indtil i går (søndag, red.) fremstod som en umulighed for Inter. Og det var bestemt ikke mod en nem modstander. Tværtimod. Lazio anses ofte for at have den bedste midtbane i ligaen. Der er brug for yderligere bekræftelser, men denne version af Eriksen kan helt sikkert blive fast starter under Conte.

Årets store skuffelse

Med Marcelo Brozovic og Nicolo Barella som sikre folk på holdkortet er det den tidligere Barcelona-stjerne Arturo Vidal, som Christian Eriksen kæmper med. Og ifølge Tuttomercatoweb fortjener chileneren ikke at starte inde.

- Med al respekt for Vidal, så er der ikke noget nyt ved ham. Han er årets store skuffelse i Inter.

- På midtbanen med Brozovic og Barella er han for længst blevet identificeret som det svage led. Og nu har Conte fundet afløseren i egne rækker. En bekræftelse af samspillet med kroaten vil åbne op for nye scenarier for Eriksen. Og med den manglende deltagelse i cupturneringer kan det blive på Vidals bekostning.

Vendepunktet

Tuttomercatoweb peger på, at Inters brug af Christian Eriksen kan føre til guldet.

- Brugen af Eriksen er det reelle vendepunkt i Inters sæson. Inter er forandret med danskeren, idet den tidligere Tottenham-spiller hjælper Brozovic i det opbyggende spil. Eriksen kan blive det afgørende es i den afsluttende mesterskabskamp, for han evner at finde Lukaku med en hurtig aflevering. Og på den måde kan Romelu (Lukaku, red.) blive en tornado, ligesom mod Lazio.

Tuttomercatoweb peger endvidere på, at den 29-årige Christian Eriksen på det seneste har vist, hvorfor han regnes for at være 'en af kontinentets bedste midtbanespillere'.

