Eriksen før kæmpe brag: - Meget forskelligt fra England

Husk, at du kan følge kampen live på ekstrabladet.dk fra klokken 20.45...

Christian Eriksen er kåret til de seneste ti års bedste vinterindkøb i Serie A, og hans navn er interessant i Italien i øjeblikket.

Kæmpe Eriksen-hyldest: Årtiets bedste

Senest har Eriksen givet interview til italiensk Sky, hvor han sammenligner, hvad han var vant til i Tottenham med oplevelsen i Inter.

- Jeg kender de italienske fans' kultur, og den er meget forskellig fra England, hvor du er meget beskyttet, siger Eriksen.

- Her hører du dem meget med alle flagene omkring. Jeg har allerede oplevet det i Champions League, da jeg scorede, så jeg husker det godt.

- Stemningen var meget god. Jeg kan huske det for et år eller to siden, da Icardi og Vecino scorede, og stadion eksploderede, siger Eriksen.

Eriksen er god til derby-kampe, mener italienerne at kunne se ud fra tallene. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Drømmedebut til Eriksens afløser

Sådan ser du Eriksen og Kjær i Milano

Han bliver også bedt om at sammenligne de to trænere.

- Jeg er glad for, at Conte betragter mig som speciel, og at han er glad, fordi jeg valgte Inter.

- Jeg fik at vide, at han var en hård træner som Pochettino. Jeg er lige ankommet, og vi er midt i sæsonen, så det er vanskeligt at sammenligne.

- Indtil videre har vi lavet en masse løb uden bolden. Med Pochettino var det det samme.

- De arbejder ens, selvom de har forskellige idéer om fodbold. Jeg kan ikke lide at løbe. Jeg fortrækker at gøre det med bolden, men det er en del af spillet, siger Eriksen.

Danskeren fortæller, at det var en enorm skuffelse at tabe Champions League-finalen i sommer, og at han er i Inter for at vinde noget for første gang, siden han vandt mesterskabet tilbage i Ajax-tiden.

Med 16 kampe tilbage ligger Inter da også blot tre point efter førende Juventus, der har vundet otte mesterskaber på stribe.

- Inter har lavet nogle fremragende køb, og Eriksen er fantastisk.

- De vil være den nærmeste udfordrer, og Juventus må kæmpe hårdere i år, men de vinder til sidst, siger den italienske fodboldagent Furio Valcareggi, der blandt andre har Emanuele Giaccherini i sin stald.

Eriksen i aktion mod Udinese. Foto: Claudio Villa - Inter/Getty Images

Foreløbig gælder det søndagens kæmpe brag mod byrivalerne fra AC Milan, og forud for den kamp, har italienerne fundet frem til, at Eriksen plejer at være god i derby-kampe.

I de 74 derby-kampe han har spillet i sin karriere, skulle det være blevet til 37 sejre og kun 22 nederlag, mens han har scoret 11 mål og lavet 23 assist.

- Den danske spiller har allerede hævet Inter-fansenes forventninger. Han er en mand for derbyerne og har spillet mange af dem i sin karriere, forklarer Sky-journalisten Andrea Paventi.

Seneste Inter-nederlag til Milan i Serie A ligger helt tilbage til 31. januar 2016. Siden da har man vundet fire og spillet tre uafgjorte.

Eriksen på slap line: Synger foran holdkammeraterne

Legendernes råd til Christian

Her er din nye klub, Christian: Højreradikale fans og historisk stadion

Kæmpe Eriksen-hyldest: Årtiets bedste