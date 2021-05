Eriksen hamrende uheldig

Juventus holder fast i chancen for at være en del af Champions League i næste sæson.

Med en hjemmesejr på 3-2 over Inter, der er sikker på at vinde guld, spillede Juventus sig op på fjerdepladsen i Serie A, hvor holdene i top-4 belønnes med en plads i Champions Leagues gruppespil.

Intet er dog sikkert for Juventus, der allerede søndag kan rykke tilbage på femtepladsen, når Napoli har været i aktion mod Fiorentina.

Det var et særdeles kontroversielt straffespark to minutter før slutfløjt, der sikrede Juventus sejren, umiddelbart efter at Inter havde udlignet.

Juan Cuadrado faldt i feltet efter det, der lignede en meget lille berøring fra en Inter-spiller, og colombianeren scorede derefter sikkert kampens sidste mål fra pletten.

Kort forinden havde dommeren tilkendt Inter det udlignende mål ovenpå et VAR-tjek.

I første omgang havde dommeren ellers dømt frispark til Giorgio Chiellini i en situation, hvor bolden var trillet over målstregen. Men da han så sekvensen igennem på video, omgjorde han sin beslutning.

I stedet for frispark til Chiellini var stillingen nu 2-2, hvilket førte til store protester fra Juventus-spillerne.

VAR kom på mange måder til at spille en hovedrolle, da det var i brug flere gange.

Værterne bragte sig i front midtvejs i første halvleg, efter at Juventus ovenpå et VAR-tjek fik tilkendt et straffespark, da Chiellini blev revet omkuld i feltet.

Cristiano Ronaldo brændte i første omgang, men superstjernen fulgte selv op, da bolden blev bokset lige ud i fødderne på ham, og så stod det 1-0.

Ti minutter senere udlignede Inter til 1-1 ved Romelu Lukaku, der var mere sikker fra straffesparkspletten, efter at angrebsmakkeren Lautaro Martinez var blevet trådt på foden.

Hamrende uheldig

I første halvlegs tillægstid hamrede Juan Cuadrado Juventus på 2-1, og her var Christian Eriksen uheldig at afrette skuddet på vej mod mål.

Ti minutter efter pausen dummede værternes Rodrigo Bentancur sig, da han fik sin anden advarsel og blev vist ud. Dermed måtte Juventus spille kampen til ende med ti mand.

I forvejen havde Torino-mandskabet overladt initiativet til gæsterne, og der var lagt op til en spændende afslutning.

Eriksen blev sat til at eksekvere det efterfølgende frispark, men Juventus-keeper Wojciech Szczesny kom godt i vejen for det dykkende skud.

Efter 72 minutter blev Eriksen pillet ud på bænken, kort efter at en lettere utilfreds Ronaldo var røget ud på Juventus' ditto.

I slutfasen blev Marcelo Brozovic smidt ud, da han fik sit andet gule kort.

Med sejren kravler Juventus op på fjerdepladsen med to point mere end Napoli. Napolitanerne mangler dog at spille to kampe, mens Juventus blot har en enkelt kamp tilbage.