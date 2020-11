Eriksen helt ude i kulden

Den italienske nedtur fortsætter for Christian Eriksen, der tilsyneladende er på vej helt ud i kulden under cheftræner Antonio Conte.

Søndag eftermiddag måtte Danmarks største fodboldnavn igen tilbringe 90 minutter på bænken, mens holdkammeraterne forlod banen uden tre point.

Det skete, da Milano-klubben spillede 1-1 mod Atalanta, hvor en spinkel sejr blev smidt mod FC Midtjyllands CL-overmænd.

Argentinske Lautaro Martinez bragte Inter foran, inden Aleksey Miranchuk fik udlignet 11 minutter før tid.

Fem mand skiftede Antonio Conte undervejs, men han fandt altså ikke behov for at benytte sit danske midtbanees som det heller ikke var tilfældet, da det tirsdag blev til et 3-2 nederlag til Real Madrid i Champions League.

Her undlod Conte endda at gøre brug af sine sidste to indskiftninger. Og bagefter sendte han noget, der kunne tolkes som en stikpille, til Eriksen.

- For at lave fem udskiftninger, skal man have spillerne til rådighed, sagde italieneren, som aldrig for alvor er blevet lun på Christian Eriksen.

Derfor synes det stadig mere sandsynligt, at Christian Eriksen skal finde en anden klub til vinter. Ikke mindst, fordi der venter en EM-slutrunde til sommer, hvor det er vanskeligt at forestille sig dansk succes uden en playmaker i kampform.

I det seneste transfervindue forsøgte flere klubber, heriblandt Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain og Hertha Berlin, at leje Christian Eriksen.

Og ifølge den italienske journalist Gianluca Di Marzio er der fortsat stor interesse.

- Jeg forventer, at danskeren bliver mere varm. Hvis trenden fortsætter, så vil holdene, der ønskede at låne ham i oktober, komme tilbage, måske med flere valgmuligheder til både ham og klubben, har transferspecialisten sagt til Sky Sports.

PSG nævnes fortsat som en fremtidsmulighed, ligesom der fortsat skulle være interesse i Premier League.

I denne sæson er Christian Eriksen startet inde i fire kampe for Inter og skiftet ind i tre. Tre gange har han været ubenyttet reserve. Det er blevet til 306 minutter på banen, hvor det hverken er blevet til mål eller assists.

Til gengæld viste han målform i landsholdet sejre over Island og England, hvor han scorede i begge kampe.

