Eriksen-hovedrolle: 'Vigtigste i 10 år'

Inter og Milan mødes på søndag i et regulært topbrag, hvor der er lagt op til en interessant duel mellem Christian Eriksen og Simon Kjær.

Ifølge Sky Sports er Christian Eriksen udset til at skulle udgøre Inters mitdbane med Nicolo Barella og Marcelo Brozovic, selvom Arturo Vidal skulle være tæt på komme sig over sin skade.

Og det bliver såmænd bedre endnu. Form selv om det ikke er mere end få uger siden, at Eriksen befandt sig helt ude i periferien af Inters hold, så er den 29-årige danskers opblomstring blevet bemærket.

På Sport Mediaset peger man således på, at det var netop mod Milan, at Eriksen fik leveret det øjebliks genialitet, der har bragt ham ind i varmen i Inter. I Coppa Italia-derbyet 26. januar blev Eriksen således matchvinder i overtiden, da han smækkede et frispark i netmaskerne.

- Fra et derby til det næste er Eriksens verdens i Inter blevet vendt fuldstændigt på hovedet. Fra et fremmedobjekt i truppen, som typisk blev kastet ind til sidst i kampene, når Conte var nødt til at satse, har danskeren nu udviklet sig til det bedste 'indkøb' i vinterens transfervindue, skriver Sport Mediaset således.

- Og ikke kun på banen. Nu forstår og taler han italiensk. Han orkestrerer spillet, han afleverer, han løber, og han erobrer bolden. Det virker til, at Antonio Conte er overbevist om igen at gøre brug af ham fra start i derbyet, således at der bliver genvalg til de elleve spillere, der startede inde mod Lazio. Inklusive Perisic. Vidal træner alene, på grund af sin knæskade, som han endnu ikke er kommet sig over.

- Eriksen er endnu engang klar til at udfordre Milan, efter at han sendte dem ud af Coppa Italia med sit første 'italienske' frisparksmål, som fuldstændigt forvandlede hans ophold i Inter. For at erobre Inter fuldstændigt og sikre sin plads skal danskeren lede holdet i det vigtigste derby i ti år.

Opgøret mellem Inter og Milan spilles søndag klokken 15. Der bliver også tale om et interessant gensyn mellem Romelu Lukaku og Zlatan Ibrahimovic, efter at belgieren i det seneste derby råbte 'fuck dig og din kone' efter svenskeren, der senere fik rødt kort.

