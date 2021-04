Eriksen i vild stime: 'Hvorfor ændre?'

Christian Eriksens klub kan tage et stort skridt onsdag aften.

I ly af Champions Leagues kvartfinaler spiller Milano-holdet for at bringe sig 11 point foran lokalrivalerne fra AC Milan. De seneste ni års mestre fra Juventus spiller samtidig og er allerede 14 point efter.

Den danske playmaker er ifølge Gazzetta dello Sport udset til at spille en vigtig rolle i kampen mod Sassuolo, der ligger i midten af ligaen men kun har én sejr i de sidste seks opgør.

Hvorfor skulle der komme en Eriksen-ændring, når det fungerer, spørger avisen.

Eriksen var selvfølgelig en del af Danmarks tre sejre i VM-kvalifikationen. Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

I Marcelo Brozović' fravær skal Eriksen danne midtbane-trio med Roberto Gagliardini og Nicolò Barella i en kamp, der kan give Inter den tiende sejr i træk i Serie A. Det er den slags stimer, der vinder mesterskaber.

Og det er alt, hvad det handler om for Antonio Contes tropper for tiden, for mesterskabet har ikke været deres siden storhedstiden i slut-00'erne. De lukkede dekaden med mesterskabet i 2010, men siden har de ikke fået fingre i det.

- Vi er nødt til at vise entusiasme og vilje. Det er rigtigt, at der er meget på spil, men vi skal slutte godt af, understreger Conte før opgøret.

Eriksen, der har spillet i de sidste syv kampe for Inter, har ikke vundet et trofæ siden 2013, hvor han vandt det hollandske mesterskab med Ajax. Han hungrer givetvis efter den følelse igen.

Skulle det lykkes at hive Scudetto'en i land for Eriksen, ville han blive den første dansker til at opnå det siden Jon Dahl Tomasson og Martin Laursen lykkedes med det i 2004 for AC Milan.

Ekstra Bladet LIVE-opdaterer fra Eriksens jagt på mesterskabet fra kl. 18.45.

